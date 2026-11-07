Der Berliner Bürgermeisterkandidat Ahmed Abed vertrat den umstrittenen Aktivisten Ibrahim Ibrahim. Diese Enthüllungen belasten die Linke kurz vor den Wahlen in Neukölln und Berlin.

Die Debatte um die Position der Berliner Linken gegenüber Israel und jüdischen Mitbürgern wird durch neue Enthüllungen weiter angeheizt. Ahmed Abed, der Bürgermeisterkandidat der Partei Die Linke im Berliner Bezirk Neukölln, hat in der Vergangenheit den Aktivisten Ibrahim Ibrahim juristisch vertreten. Diese Tatsache gerät nun in das Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, da Ibrahim Ibrahim wiederholt mit antijüdischen und gewaltverherrlichenden Äußerungen in Verbindung gebracht wird. Der Fall wirft Fragen nach der politischen und juristischen Ausrichtung von Abed auf.

Gerichtsverfahren und antijüdische Parolen

Laut Berichten des Nachrichtenmagazins Der Spiegel hat Ahmed Abed den 70-jährigen Ibrahim Ibrahim zweimal als Anwalt im Verwaltungsgericht vertreten. Die Verfahren fanden in den Jahren 2022 und 2023 statt und betrafen Demonstrationen, die Ibrahim Ibrahim angemeldet hatte, die von der Berliner Polizei jedoch verboten wurden. Die Richter urteilten, dass diese Verbote in diesem Kontext angemessen waren. Hintergrund der gerichtlichen Auseinandersetzungen waren schwere Vorfälle bei früheren Versammlungen, bei denen Pyrotechnik gezündet wurde. Zudem wurden Flaschen und Steine auf Polizeibeamte geworfen.

Also read „König von Deutschland“ vor Gericht: Das droht Fitzek

Neben den physischen Gewalttätigkeiten spielten auch extremistische Parolen eine zentrale Rolle in den Gerichtsverfahren. Bei den untersuchten Events wurden Forderungen wie Bombardiert Tel Aviv laut. Ein besonders skandalöses Detail war die Darstellung eines Transparents mit der antisemitischen Aufschrift Juden=Kindermörder. Die Justizbeweisführung enthielt darüber hinaus eine einschlägige Einschätzung zu früheren Versammlungen des Aktivisten, wonach dort eine erhebliche Gewaltbereitschaft transportiert worden sei. Diese Dokumente bilden eine schwere Last für das politische Image von Ahmed Abed.

Elif Eralp und juristische Ängste

Die Enthüllungen haben direkte Konsequenzen für das politische Umfeld von Ahmed Abed. Sein Rivale um das Amt des Bürgermeisters ist die Wahlsiegerin Elif Eralp. Laut vorliegenden Informationen hat sich Eralp öffentlich zu den Gerichtsakten geäußert und dabei deutlich gemacht, dass sie vor genau jenem Mann Ibrahim Ibrahim Angst hat. Eralp sieht in den vergangenen Handlungen und Aussagen des Aktivisten eine konkrete Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der jüdischen Gemeinde in Neukölln. Ihre Kritik zielt direkt auf die Verbindung zwischen ihrem politischen Gegner und der Person des Terrorismus-Unterstützers.

Advertisement

Ibrahim Ibrahim selbst weist die Vorwürfe entschieden zurück, Terrorismus zu unterstützen. Er bestreitet jede Form der rechtswidrigen Billigung von Gewalt oder antisemitischer Hetze. Dennoch bleibt die juristische Vergangenheit, die Ahmad Abed mit ihm verbindet, ein politisches Achillesferse. Die Darstellung der Justiz, dass bei den von Ibrahim Ibrahim organisierten Aktionen erhebliche Gewaltbereitschaft vermittelt wurde, kann nicht leichtfertig ignoriert werden. Sie unterstreicht die Brisanz der Verteidigungsstrategie von Abed in den letzten Monaten des Wahlkampfs.

Öffentliche Unterstützung und Wahlkampffehler

Die Kontroverse verschärft sich durch die öffentliche Unterstützung, die Ibrahim Ibrahim Ahmed Abed zukommen ließ. Vor der Wahl bewarb sich der Aktivistausdrücklich für seinen früheren Anwalt. In einer öffentlichen Stellungnahme lobte Ibrahim Ibrahim die unerschütterliche Hingabe von Abed an die Werte der Gerechtigkeit, der Menschenrechte und der Gleichheit. Diese Worte stammen von einem Mann, der in den Gerichtsakten als Organisator verbotener und gewalttätiger Versammlungen geführt wird. Für viele Beobachter steht diese Ehrerbietung in krassen Widerspruch zu den von Abed politisch vertretenen Werten.

Ahmed Abed versuchte, die Situation im Gespräch mit dem Spiegel zu entschärfen. Er erklärte, zahlreiche Personen hätten sich unabhängig von seiner persönlichen Kenntnis oder Zustimmung für ihn und die Linke entschieden. Abed betonte, dass dies in einer ohnehin aufgeheizten Debatte um den Anti-Israel-Flügel seiner Partei geschehen sei. Diese Entschuldigung erreicht jedoch kaum die Wähler, die eine klare Distanzierung von antisemitischen Strömungen fordern. Die Aussage wirkt vor dem Hintergrund der detaillierten Gerichtsberichte wenig überzeugend.

Verwicklungen weiterer Linken-Politiker

Die Affäre betrifft nicht nur den Bürgermeisterkandidaten Abed, sondern zieht den gesamten Wahlkampf der Berliner Linken in Mitleidenschaft. Auch die neuen Berliner Abgeordneten Vanessa Emde und Katharina Marg stehen bereits im Fokus der Kritik. Laut dem Bericht trat Ibrahim Ibrahim bereits im Sommer 2025 bei einem propalästinensischen Fest der Neuköllner Linken auf. Sein Auftritt dort sorgte bereits für Unmut in der Bevölkerung und unter politischen Beobachtern. Die Verbindung zu bekannten Lokalpolitikern verstärkt den Eindruck einer institutionalisierten Toleranz gegenüber Extremismus.

Advertisement

Auch nach dem Wahlsieg von Elif Eralp Ende September blieb die Präsenz von Ibrahim Ibrahim nicht aus. Er erschien auf der Wahlparty und nutzte die Gelegenheit, sich mit mehreren prominenten Vertretern der Linken fotografieren zu lassen. Zu den Abgebildeten gehörten Vanessa Emde sowie der Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak. Diese Bilder und die damit verbundenen Assoziationen belasten das Image der gesamten Fraktion. Die enge Vernetzung zwischen dem umstrittenen Aktivisten und etablierten Politikern der Linken wird nun intensiv auf die Frage geprüft, ob sie Teil einer strategischen Ignoranz oder einer bewussten Allianz sind.

Langfristige politische Konsequenzen

Die vorliegenden Fakten zwingen zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung innerhalb der Partei Die Linke. Die Verbindung von Ahmed Abed zu Ibrahim Ibrahim und die照片中 mit anderen Abgeordneten zeigen ein Muster, das schwer zu leugnen ist. Es geht nicht nur um Einzelfälle, sondern um die Frage, welche Grenze die Partei bei der Duldung antisemitischer und gewaltverherrlichender Akteure zieht. Die klare Position der Justiz, dass bei früheren Versammlungen erhebliche Gewaltbereitschaft transportiert wurde, darf nicht als irrelevant abgetan werden.

Für die Wähler in Neukölln und Berlin bedeutet dies eine hohe Verantwortung bei der Abstimmung. Die Enthüllungen könnten die Wahlbeteiligung und die Präferenz der Wähler deutlich beeinflussen. Elif Eralp nutzt die Situation, um die Unzuverlässigkeit der Linken in Fragen der inneren Sicherheit und des Antisemitismus-Schutzes zu betonen. Ahmed Abed und seine Partei stehen nun vor der Aufgabe, glaubwürdig zu erklären, wie sie mit solchen Verbindungen in der Vergangenheit umgehen und welche Konsequenzen sie daraus für die Zukunft ziehen. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob die Partei ihre Linie ändert oder weiter in der defensive verbleibt.