Trackhouse-Aprilia-Ass Ai Ogura schrammte nach einer entfesselten Aufholjagd im MotoGP-Sprint von Valencia nur knapp an einem weiteren Podiumsplatz vorbei. Eine wertvolle Fahrt – und weitere Lektion.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Der einzige Japaner in der Königsklasse zeigte im letzten MotoGP-Sprint des Jahres eine sehr solide Leistung. Der 26-jährige aus Tokio konnte sein auf der Rennstrecke von Valencia bis zum Ende der Distanz halten. Im Finish kam er dem drittplatzierten Enea Bastianini noch bedrohlich nahe. Ogura war nach einem Ausrutscher im Q2 nur von Startposition 11 in den Sprint gegangen.

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Durch seinen unwiderstehlichen Vorwärtsdrang versetzte die Nummer 79 auch die beste Ducati mit VR46-Mann Fabio Di Giannantonio noch um eine Position weiter nach hinten, was für Aprilia in der Konstrukteurswertung weiter wertvoll war. Für Ai Ogura geht es am Sonntag zum Abschluss seiner zweiten Saison, zudem gegen KTM-Spitzenmann Pedro Acosta um WM-Rang 4. Sechs Punkte trennen die beiden Athleten, die schon mehrfach aneinandergerieten.