Die 23-Jährige arbeitet sich von Position 15 weit nach vorn. Der Sieg geht an die Schweizerin Camille Rast.

Die 23-Jährige arbeitet sich von Position 15 weit nach vorn. Der Sieg geht an die Schweizerin Camille Rast. Nach einer beeindruckenden Aufholjagd hat Skistar Emma Aicher beim Weltcup-Slalom in Killington/USA ein Top-10-Ergebnis geholt.

Dank eines starken zweiten Durchgangs kämpfte sich die 23-Jährige von Position 15 noch auf Rang sieben nach vorn. Der Sieg ging an die Schweizerin Camille Rast, Skikönigin Mikaela Shiffrin verpasste vor ihrem Heimpublikum wie am Vortag den 111. Weltcupsieg und wurde Dritte. Aicher , die am Samstag beim Riesenslalom im US-Bundesstaat Vermont als 19. enttäuscht hatte, verabschiedete sich mit einem ordentlichen Ergebnis aus Nordamerika, verpasste aber ihr zweites Podium im Slalom nach dem Auftaktsieg in Levi/Finnland klar.

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Zu Platz drei fehlte ihr fast eine Sekunde. Lena Dürr fiel nach einem schwachen zweiten Lauf vom 16. auf den 26. Rang zurück, Jessica Hilzinger schied im ersten Durchgang aus. Shiffrin setzte sich in ihrem ersten Slalom-Einsatz in dieser Saison mit Startnummer eins an die Spitze, fiel im zweiten Lauf aber hinter Rast und Lara Colturi zurück.