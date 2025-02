Aicher und Dürr: Eine explosive Kombination für die Ski-WM Team-Kombination

Emma Aicher ist in bestechender Form und könnte mit Lena Dürr ein starkes Team für die Ski-WM Team-Kombination bilden. Der DSV hofft, dass Aicher beide Rennen bestreiten kann. Auch andere Nationen wie die USA und die Schweiz haben ihre Teams für die neue WM-Disziplin bekannt gegeben.

Emma Aicher befindet sich in einer beeindruckenden Form. Saalbach-Hinterglemm ist ihr Lieblingsort, die Strecke liegt ihr perfekt, der Schnee passt ihr und die Ergebnisse sprechen für sich: Zwei Mal verfehlte sie nur knapp eine WM-Medaille. Im Training erzielte sie die Bestzeit auf der anspruchsvollen Piste am Zwölferkogel. Für die Team-Kombination wurde sie deshalb mit der deutschen Technik-Königin Lena Dürr zusammengestellt. Aicher und Dürr – eine explosive Kombination.

Doch DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier hatte eine noch bessere Idee: „Wir wollten“, sagte er mit einem Grinsen, „eigentlich mit Emma und Aicher ein Team bilden.“ Die 21-Jährige ist zwar Allrounder, doch der Slalom ist ihre stärkste Disziplin. Nachdem sie bei der Abfahrt nur um 28 Hundertstelsekunden Bronze verpasste, würde der DSV sie am liebsten beide Rennen der Team-Kombi fahren lassen.Die Skiverbände und Athleten geben aktuell sukzessive ihre Teams für die neue WM-Disziplin bekannt. Mikaela Shiffrin gab in einem Instagram-Post bekannt, sie würde mit der Abfahrts-Goldmedaillengewinnerin Breezy Johnson antreten – und das obwohl Lindsey Vonn zuvor meinte, ihr Wunsch sei ein Team mit Shiffrin. Doch auch Corinne Suter und Camille Rast (Schweiz) oder Mirjam Puchner und Katharina Liensberger (Österreich) zählen zu den Top-Favoritinnen. Das zweite Team bei den deutschen Frauen bilden Kira Weidle-Winkelmann und Jessica Hilzinger. Auch einige Männer-Teams stehen bereits fest. Bei den Österreichern dürften Vincent Kriechmayr und Manuel Feller heiße Kandidaten für die Medaille sein. Alle Teams stehen jedoch noch nicht fest. Jede Nation darf bis zu vier Teams für die Kombi aus Abfahrt und Slalom melden. Die Frauen bestreiten ihr Team-Kombinations-Rennen am Dienstag, die Männer am Mittwoch. Im Weltcup wurde die Disziplin noch nie erprobt





