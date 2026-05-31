Aidan Hutchinson: Ich möchte Defensive Player of the Year werden

Aidan Hutchinson hat sich für die Saison 2026 hohe Ziele gesetzt. Er möchte Defensive Player of the Year werden und wird sich auf sein Spiel konzentrieren, um sein Bestes zu geben.

Aidan Hutchinson galt bereits in der Saison 2024 als ein möglicher Kandidat auf den Defensive Player of the Year-Award, ehe er sich schwer verletzte. Nun möchte er dies in der Spielzeit 2026 nachholen.

Hutchinson hat sich für die Saison 2026 hohe Ziele gesetzt.

“Habe ich Ambitionen auf den Titel als Defensive Player of the Year? Ja, diese Mentalität habe ich immer, auf jeden Fall,“ sagte er gegenüber den Medien der Lions. Im Jahr 2024 galt Hutchinson als Top-Favorit auf die Auszeichnung, bevor seine Saison durch eine schwere Beinverletzung vorzeitig beendet wurde. 2025, so Hutchinson, sei er froh gewesen, wieder auf dem Feld stehen zu können und zudem eine langfristige Vertragsverlängerung bei den Lions unterschrieben zu haben.

“Ich bin wirklich zufrieden mit dem vergangenen Jahr und dem, was ich geleistet habe, obwohl so viel los war - sei es der Vertrag oder die Erwartungen der Leute, nachdem ich mir das Bein gebrochen hatte. Es ist viel passiert,“ sagte Hutchinson. Und weiter: “Angesichts meiner Leistungen bin ich sehr zufrieden damit, wie das Jahr gelaufen ist. Und dieses Jahr habe ich eine komplette Offseason, um zu trainieren und meinen Körper wieder in Topform zu bringen.

“ Hutchinson hat in vier Spielzeiten insgesamt 56 Spiele absolviert, 176 Tackles und 43 Sacks verbucht. Allein in der Saison 2025 gelangen ihm 14,5 Sacks. Im Oktober 2025 unterzeichnete der 25-Jährige einen Vertrag über vier Jahre und bis zu 180 Millionen US-Dollar. In der Spielzeit 2024 wurde Patrick Surtain II von den Miami Dolphins Defensive Player of the Year, in der Spielzeit 2025 wurde Myles Garrett von den Cleveland Browns Defensive Player of the Year.

Hutchinson hat nun seine Sicht auf die bevorstehende Saison geäußert.

“Ich bin gespannt darauf, wieder auf dem Feld zu stehen und meine Leistungen zu verbessern,“ sagte er. “Ich werde mich auf mein Spiel konzentrieren und versuchen, mein Bestes zu geben. “ Hutchinsons Ambitionen für die Saison 2026 sind klar: “Ich möchte Defensive Player of the Year werden,“ sagte er. “Ich werde mich auf mein Spiel konzentrieren und versuchen, mein Bestes zu geben.

“ Hutchinsons Erfolg in der Saison 2026 wird eng mit der Saison 2025 verbunden sein, in der er eine langfristige Vertragsverlängerung bei den Lions unterschrieben hat. “Ich bin froh, dass ich eine langfristige Vertragsverlängerung bei den Lions unterschrieben habe,“ sagte Hutchinson. “Ich bin gespannt darauf, wieder auf dem Feld zu stehen und meine Leistungen zu verbessern. “ Hutchinsons Ambitionen für die Saison 2026 sind klar: “Ich möchte Defensive Player of the Year werden,“ sagte er.

“Ich werde mich auf mein Spiel konzentrieren und versuchen, mein Bestes zu geben. “ Hutchinsons Erfolg in der Saison 2026 wird eng mit der Saison 2025 verbunden sein, in der er eine langfristige Vertragsverlängerung bei den Lions unterschrieben hat. “Ich bin froh, dass ich eine langfristige Vertragsverlängerung bei den Lions unterschrieben habe,“ sagte Hutchinson. “Ich bin gespannt darauf, wieder auf dem Feld zu stehen und meine Leistungen zu verbessern.





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