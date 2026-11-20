Detroit-Lions-Star Aidan Hutchinson reißt sich beim Jubelsprung in München das Kreuzband. Coach Dan Campbell erlaubt weiterhin fröhliche Aktionen.

Die Profisaison für den 26-jährigen Pass Rusher Aidan Hutchinson und die Detroit Lions endete schlagartig und ungewollt während des Spiels in München. Hutchinson riss sich das Kreuzband an seinem rechten Knie, nachdem er einen Sack erzielt und in die Luft gesprungen war, um das Ereignis zu feiern. Der Vorfall ereignete sich im ersten Viertel des Matches, wodurch Hutchinson die gesamte Restsaison verpasst.

Details zum Verletzungsmechanismus in München

Hutchinson erzielte im ersten Viertel einen erfolgreichen Sack gegen die gegnerische Offense. Unmittelbar nach der Taktik sprang der Star-Defensive-Spieler in die Höhe, um den Erfolg mit seinen Teamkollegen zu teilen. Bei der Landung knickte er unglücklich um und hielt sich direkt das rechte Knie, was das sofortige Ende seines Spiels markierte. Die Detroit Lions gewannen das sogenannte Munich Game trotz des frühzeitigen Ausfalls ihres Schlüsselspielers.

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Hutchinsons emotionale Stellungnahme auf Instagram

Vier Tage nach der schweren Verletzung meldete sich Hutchinson am Donnerstag auf seiner Instagram-Seite zu Wort und teilte seine Gedanken mit der Öffentlichkeit. Er erklärte, dass er die Situation ehrlicherweise immer noch nicht begreifen könne, da er auf dem Footballfeld bereits hunderte Male hochgesprungen sei, ohne dass ihm jemals so etwas hätte passieren können. Der defensive Star betonte, dass er zwar immer wieder fragen werde, warum genau ihm dieses Unglück widerfahren ist, er jedoch akzeptiere, was vor ihm liege. Er vertraue darauf, dass nur Gott den Grund dafür kennt.

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Coach Dan Campbell und die Zukunft der Jubelaktionen

Obwohl Hutchinson versicherte, dass er sich immer stärker zurückkämpfen werde und dies das letzte Mal war, dass er abhob, bleibt die Frage nach der Sicherheit bei Jubelaktionen offen. Detroit Lions Head Coach Dan Campbell, 50 Jahre alt, hat sich zu den Diskussionen über das Verhalten der Spieler geäußert. Campbell gab die klare Anweisung, dass seine Spieler weiterhin jubeln dürfen, wie sie es möchten. Die Teamkollegen wurden von Hutchinson gebeten, ihre Positionen im Team zu halten, bis er zurück ist, was Campbell durch seine offizielle Haltung untermauert.