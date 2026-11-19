Detroit-Lineman Aidan Hutchinson reißt sich das Kreuzband beim Jubel in München. Trainer Campbell und Skattebo mahnen mehr Vorsicht an.

Die deutsche NFL -Saison in München wurde durch eine schwere Verletzung überschattet, als der Defensive End der Detroit Lions Aidan Hutchinson sich beim Jubel sein Kreuzband riss. Der 26-Jährige erzielte einen spektakulären Sack gegen den Quarterback der New England Patriots Drake Maye, stürzte dann jedoch bei einer Jubelaktion ohne Fremdeinwirkung zu Boden und zog sich den gravierenden Knöchelschaden zu.

Spielverlauf und Verletzungsmechanismus

Der Spielzug, der zur Verletzung führte, endete damit, dass Hutchinson den Quarterback Drake Maye sicher in die Bodenflächen der englischen Stadt drückte. Anstatt die Szene zu genießen, sprang der 26-jährige Linemann in die Höhe, um seine Leistung zu zelebrieren. Bei der folgenden Landung ohne Kontakt zu einem anderen Spieler riss er sich das Kreuzband im rechten Knie, was sein Saisonende bedeutete.

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Detroit Lions Trainer Dan Campbell, 50, bestätigte nach dem klaren 35:10-Sieg den Schweregrad der Situation. Er betonte, dass Hutchinson in dieser Saison bis zu diesem Moment bereits 24 Tackles und 6 Sacks verzeichnet hatte. Ein solches Niveau sei für den Defensivspieler mit Schweizer Wurzeln besonders beeindruckend und mache den Verlust derart schmerzhaft für das gesamte Team.

Trainerreaktion und emotionale Belastung

Trainer Dan Campbell distanzierte sich von einem generellen Verbot von Jubelszenen auf dem Feld. Er erklärte, dass die NFL ein emotionsgeladenes Spiel sei und eine Unterdrückung der Gefühle die Spieler unnatürlich mache. Campbell selbst zog seine eigene Erfahrung heran, als er sich einmal bei einer Jubel-Faust den Bizeps im Oberarm riss, um zu verdeutlichen, dass solche Unfälle passieren können.

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Der Chefcoach der Lions erwähnte zudem die Vorgeschichte von Hutchinson. Vor zwei Jahren hatte sich der Star-Defensivspieler bereits das Schien- und Wadenbein gebrochen, wodurch er lange pausieren musste. Campbell kritisierte diese wiederholten Schicksalsschläge als besonders bitter, da Hutchinson gerade einen Lauf nahm, der ihm als einer der besten Defensivspieler der Liga galt.

Neue Vorsicht bei Teamkollegen und Star-Spielern

Die Szene hat nicht nur in Detroit, sondern auch bei anderen NFL-Profis Reflexionsbedarf geweckt. Der Running Back der New York Giants Cam Skattebo, 24, hatte sich zuvor bereits ein wildes Image als Spieler aufgebaut, der ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit mit dem Kopf voran durch Gegner stampft. Sein Markenzeichen war der Rückwärtssalto nach einem Touchdown, den er selbst nach einer Knöchelverletzung im Vorjahr beibehalten hatte.

Skattebo sagte nun, die Verletzung von Hutchinson habe ihn nachdenklich gemacht. Er fühle sich von dem Anblick betroffen und wolle zukünftig auf riskante Jubelaktionen verzichten. Mental beschloss er, diese riskanten Bewegungen nicht mehr mitzumachen, da das Risiko für eine ähnliche schwere Verletzung zu hoch sei. Er appelliert an den gesunden Menschenverstand aller Spieler in der Liga.

Auswirkungen und Blick in die Zukunft

Für die Detroit Lions bedeutet der Ausfall von Aidan Hutchinson einen massiven strategischen Rückgang in der Defensive. Die Kombination aus 24 Tackles und 6 Sacks in der laufenden Saison unterstreicht seine zentrale Rolle im Team. Das Management wird nun prüfen müssen, wie der Verlust dieses Schlüsselspielers auf den Rest der Verteidigung und die Spielplanung in den kommenden Wochen wirken wird.

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Für die Zuschauer und Fans bleibt die Situation ein deutliches Zeichen für die physische Härte des Profisports. Während das Spiel emotional aufgeladen ist und Jubel zum festen Bestandteil gehört, zeigen Beispiele wie das von Hutchinson und Skattebo, dass die körperlichen Kosten dieser Emotionen extrem hoch sein können. Die NFL wird sich wahrscheinlich weiterhin mit der Balance zwischen Spielfreude und Spielergesundheit auseinandersetzen müssen.