Aidsberatung in Fahrschulen: 15 Minuten Aufklärung gegen Tabu

Die Aidsberatungsstelle des Hochsauerlandkreises hat ein neues Projekt gestartet: In Fahrschulen werden junge Erwachsene über HIV, sichere Sexualität und die Arbeit der Beratungsstelle informiert. Christel Blumenstein, selbst HIV-positiv, berichtet von der Reaktion der Fahrschüler und dem Ziel, Aids-Tabus zu brechen.

Die Aids beratungsstelle des Hochsauerlandkreises hat in Fahrschule n das Projekt „ Verkehrssicherheit “ gestartet. Die jungen Erwachsenen erfahren in knapp 15 Minuten das Wichtigste über HIV , sicheren Geschlechtsverkehr und die Arbeit der Beratungsstelle. Sätze wie diese hört Christel Blumenstein immer wieder. Sie hört sie auf Schützenfesten, auf Musikfestivals, in Schulen. Da wo sie Kondome verteilt, den Kontakt zu jungen Menschen sucht, aufklärt.Christel Blumenstein ist HIV -positiv.

Seit 30 Jahren lebt sie mit der Diagnose. Ihr Mann hatte sie angesteckt. Er hatte sich als Jugendlicher infiziert und wusste es nicht. Aids bekommen Schwule, Drogenabhängige, Menschen mit oft wechselnden Geschlechtspartnern – bis heute glauben das viele. Gerade wartet sie in einer Arnsberger Fahrschule auf elf Fahrschüler. Das ist das neueste Projekt der Aidsberatung: Ramona Baus leitet die Fahrschule und war sofort mit dabei: „Wie ist die Reaktion ihrer oft minderjährigen Fahrschüler? Ramona Baus: „Ihre Fahrschule ist bisher allerdings die einzige, die Christel Blumenstein zu sich einlädt.In knapp 15 Minuten erfahren die jungen Erwachsenen, dass die Aidsberatung kostenlose und anonyme HIV-Tests anbietet, dass es bis zu zwölf Jahre dauern kann, bis das Virus nach der Ansteckung ausbricht und dass es etwa 92.000 Menschen in Deutschland gibt, die HIV-positiv sind. Es wird gekichert, gelacht, Fragen stellt keiner. Aids ist immer noch Tabuthema. Trotzdem bringen die 15 Minuten etwas, glaubt Christel Blumenstein.





