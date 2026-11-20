Die Nordderby-Legenden Ailton und Manfred Kaltz äußern sich zur Bedeutung von Niclas Füllkrug vor dem Duell zwischen Werder Bremen und dem HSV.

Die norddeutsche Fußball-Liga blickt am kommenden Sonntag auf ein traditionsreiches Duell zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV zurück. Vor dem anstehenden Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr, das auf DAZN übertragen wird, hat die BILD-Zeitung mit zwei historischen Schlüsselfiguren der Nordderby s gesprochen. Die Legenden Ailton und Manfred Kaltz trafen sich, um ihre Einschätzungen zur aktuellen Saison und insbesondere zur taktischen Bedeutung von Niclas Füllkrug zu teilen.

Füllkrugs Bedeutung für die Nationalmannschaft

Beide Gesprächspartner betonten einhellig, dass der 33-jährige Stürmer Niclas Füllkrug eine zentrale Rolle im Angriffsspiel von Werder Bremen einnimmt. Manfred Kaltz lobte die Fähigkeiten des Angreifers trotz seines Alters explizit. Er bemerkte, dass Füllkrug Tore aus dem Nichts schieße, was ebenfalls der deutschen Nationalmannschaft zugutekomme. Kaltz stellte zudem fest, dass der Stürmer an Gewicht verloren habe und sich daraufhin agiler präsentiere. In seinen Augen ist Füllkrug ein in Deutschland einmaliges Talent im Sturm.

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Auch der Brasilianer Ailton, der heute 53 Jahre alt ist, teilt die Ansicht, dass Werder Bremen ohne Füllkrug deutlich weniger effektiv im Spiel wäre. Der ehemalige Bundesligaprofi erklärte, dass der Klub alles daran setzen muss, um den von West Ham ausgeliehenen Spieler fest zu verpflichten. Für Ailton ist klar, dass Füllkrug nur in Bremen in dieser Qualität spielen kann. Gleichzeitig argumentiert er, dass die Nationalelf solch eine Spielergattung dringend benötigt.

Rekordzahlen und historische Perspektiven

Die beiden Gäste haben die Nordderbys in der Vergangenheit maßgeblich geprägt, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Ailton bestritt insgesamt 13 dieser besonderen Spiele, wobei er zwölf Partien für Werder Bremen und eine einzige Begegnung für den HSV absolvierte. Manfred Kaltz hält den absoluten Rekord der Liga. Der 72-jährige Ex-Profiteur kam auf insgesamt 35 Einsätze in Nordderbys und bleibt damit unangefochten der Rekordspieler in dieser Kategorie.

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Kaltz blickt bei den Erinnerungen gerne auf glorreiche Momente zurück, die die Historie der beiden Vereine verbinden. Er erinnerte sich an das Jahr 1983, als beide Mannschaften punktgleich in die entscheidende letzte Runde der Saison gingen. Der HSV konnte am letzten Spieltag die Meisterschaft erringen, da das bessere Torverhältnis den entscheidenden Unterschied ausmachte. Als humorvolles Detail teilte Kaltz mit, dass die HSV-Spieler auf dem Rückweg nach dem Sieg spaßeshalber mit einem Flugzeug noch eine Ehrenrunde über Bremen drehten, was bei den Anhängern von Werder Bremen auf erhebliche Irritation stieß.

Aktuelle Bedeutung des Duells in Achim

Obwohl die glorreichsten Ära-Phasen sowohl in Hamburg als auch in Bremen längst der Vergangenheit angehören, bleibt das Nordderby ein unverzichtbarer Bestandteil des deutschen Fußballs. Der Kontext des aktuellen Gesprächs war die Eröffnung des Sportgeschäfts Teamsport Philipp Lorenz in Achim, wo beide Fußball-Legenden mit guter Laune anwesend waren. Ailton verfolgt weiterhin das Geschehen im Weserstadion so oft wie möglich, während sich Kaltz beim HSV mehr zurückgezogen hat, die Bedeutung des Spiels aber nicht unterschätzt.

Für Kaltz ist die Essenz der Begegnung simpel und unumstößlich. Es handelt sich um ein Derby, und diese Eigenschaft wird sich in Zukunft nicht ändern. Er betonte, dass es sich somit um ein immer besonderes Spiel handelt, das unabhängig von der aktuellen Tabellenposition emotionale Wellen schlägt. Die Verbindung zwischen den Fans und der Geschichte der Vereine bleibt bestehen, auch wenn sich die SpielerGenerationen gewechselt haben. Die Vorbereitung auf das Duell am Sonntag zeigt, wie stark diese narrative Kraft nach wie vor wirkt.