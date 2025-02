Aimee Lou Wood: Mancunian-Akzent macht 'White Lotus'-Rolle möglich

Aimee Lou Wood, bekannt aus der Netflix-Serie Sex Education, erzählt von ihren Erfahrungen bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von 'The White Lotus'.

Aimee Lou Wood , bekannt für ihre Rolle in der Netflix-Serie Sex Education , hat eine spannende Anekdote zu ihrem Einstieg in die HBO -Serie ' The White Lotus ' preisgegeben. Die Schauspiel erin, die in Manchester aufgewachsen ist und den dortigen Akzent bereits in den Knochen trägt, erzählte laut Daily Mail, dass ihre Rolle ursprünglich als Amerikanerin konzipiert war.

Doch als sie sich entschloss, ihre Bewerbung in zwei Varianten einzureichen – einmal im Amerikanischen, einmal im Mancunian-Akzent – überzeugte sie das Produktionsteam mit ihrer natürlichen Sprechweise. Die dritte Staffel der Serie feierte am Montag mit einer Premiere in Los Angeles ihren Start. Auf dem roten Teppich posierte Aimee neben ihren Co-Stars Patrick Schwarzenegger (31) und Jason Isaacs (61). In 'The White Lotus' verkörpert Aimee die unbekümmerte Chelsea, die mit ihrem Partner, gespielt von Walton Goggins, auf ein Paar-Retreat reist. Die Dreharbeiten fanden im luxuriösen Four Seasons Hotel in Koh Samui statt. Die Schauspielerin blieb sogar einen Monat länger als geplant im paradiesischen Hotel. Rückblickend bezeichnete sie die Dreharbeiten als emotionale Herausforderung, da sie sich aufgrund der isolierten Umgebung und der Distanz zu ihren Freunden in London oft von Heimweh geplagt fühlte. In einem Gespräch mit Elle UK schilderte sie, wie surreal die Situation gewesen sei, weil man im Hotel lebte und gleichzeitig dort drehte: 'Es schien, als wären wir selbst 'White Lotus'-Gäste.' Aimee hat in ihrer Karriere immer wieder erlebt, wie stark ihr Akzent ihre Rollen beeinflussen kann. Während ihrer Ausbildung an der Royal Academy of Dramatic Arts sei ihr geraten worden, ihren Akzent für eine Karriere im Schauspiel zu anpassen. Doch mittlerweile hat sich das Gegenteil bewahrheitet, wie sie Daily Mail verriet: 'Die Leute bitten mich, meinen Akzent zu behalten.' Bestärkt in der Liebe zu ihrem Heimatakzent und um eine große Erfahrung reicher, kehrte sie nach den Dreharbeiten schließlich nach Großbritannien zurück und scherzte: 'Ich habe über den schönen Müll in London geweint. Es fühlte sich wie Heimat an.





