Die deutsche Nationalspielerin Aimée von Pereira hat überraschend ihren Rücktritt vom Handball bekannt gegeben. Die 26-jährige Abwehrspezialistin war noch bei der Heim-WM dabei und gewann Silber. Nun setzt sie ihre Gesundheit an erste Stelle.

Die deutsche Handball - Nationalmannschaft muss künftig auf Aimée von Pereira verzichten. Die 26-jährige Abwehrspielerin hat Bundestrainer Markus Gaugisch, Vorstand Sport Ingo Meckes und Nationalmannschaft smanagerin Anja Althaus über ihr Karriereende informiert.

Damit endet eine vielversprechende Laufbahn, die durch zahlreiche Verletzungen und gesundheitliche Probleme überschattet war. Ihr Verein Copenhagen Handball bestätigte, dass von Pereira nach einer langen Zeit voller Krankheit und Rehabilitation erkannt habe, dass es an der Zeit sei, ihrer Gesundheit Priorität einzuräumen. Sie wolle ihrem Körper die nötige Ruhe und Erholung gönnen. Diese Entscheidung fiel ihr sichtlich schwer, doch sie betonte, dass sie dankbar für alles sei, was der Sport ihr gegeben habe.

Bundestrainer Gaugisch zeigte sich betroffen: Aimée war in seinen Planungen eine wichtige Spielerin. Man bedauere ihren Entschluss, akzeptiere ihn aber natürlich auch. Sie sei in ihrer leider nur kurzen Nationalmannschaftszeit sportlich mit ihren Qualitäten sowie auch abseits der Platte mit ihrer Persönlichkeit schnell ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft geworden. Man wünsche ihr für ihre Zukunft alles Gute.

Die Defensivspezialistin war erst im vergangenen Winter bei der Heim-Weltmeisterschaft im deutschen Kader und trug maßgeblich zum Gewinn der Silbermedaille bei. In Kopenhagen spielte sie seit 2023 und hinterließ auch dort einen bleibenden Eindruck. In ihrem Abschiedsstatement erklärte von Pereira, dass sie unglaublich dankbar sei für ihre Zeit bei Copenhagen Handball und für all die Erfahrungen, die sie im Laufe der Jahre mit dem Verein und der Nationalmannschaft sammeln durfte.

Es sei eine Reise voller großartiger Momente, Herausforderungen und Erinnerungen gewesen, die sie ihr Leben lang begleiten werden. Obwohl ihr die Entscheidung schwergefallen sei, sei sie dankbar für alles, was ihr dieser Sport gegeben habe - auf und neben dem Platz. Sie sei stolz auf ihre Erfahrungen und die Menschen, die sie auf diesem Weg kennengelernt habe. Sie bedankte sich bei Verein, Teamkollegen, Trainern und Fans.

Copenhagen Handball erklärte, dass die Tür für sie jederzeit offen stehe und sie immer ein Teil der Familie bleiben werde. Mit ihrem Rücktritt verliert die deutsche Nationalmannschaft eine talentierte Abwehrspielerin, die trotz ihres jungen Alters bereits viel erreicht hatte. Von Pereira begann ihre Karriere in Deutschland, spielte unter anderem für den Thüringer HC und wechselte dann nach Dänemark. Sie galt als hoffnungsvolles Talent und war für ihre kämpferische Einstellung bekannt.

Nun steht ihre Gesundheit im Vordergrund. Es bleibt abzuwarten, ob sie dem Handball in anderer Funktion erhalten bleibt oder sich gänzlich neuen Herausforderungen widmet. Die Handballgemeinschaft wünscht ihr alles Gute für die Zukunft. Die Nachricht von ihrem Karriereende kam für viele überraschend, da sie noch vor wenigen Monaten beim WM-Triumph dabei war.

Die 26-Jährige hat in ihrer kurzen aber intensiven Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt. Sie kämpfte immer wieder mit Verletzungen, die sie immer wieder zurückwarfen. Doch sie biss sich durch und gab nie auf. Ihr Ehrgeiz und ihre Leidenschaft für den Handball waren unbestritten.

Nun zieht sie die Konsequenzen und stellt ihre Gesundheit über alles. Dieser Schritt verdient Respekt und Anerkennung. Die Handballwelt verliert eine starke Persönlichkeit, die auf und neben dem Platz überzeugte. Ihr Vermächtnis bleibt in den Herzen der Fans und ihrer Mitspielerinnen.

Wir wünschen Aimée von Pereira auf ihrem weiteren Lebensweg nur das Beste und hoffen, dass sie die verdiente Ruhe findet. Möge sie die Zeit nutzen, um neue Kräfte zu sammeln und vielleicht eines Tages mit neuer Energie zurückzukehren - sei es im Handball oder in anderen Bereichen des Lebens. Ihr Beispiel zeigt, dass es manchmal mutiger ist, loszulassen als weiterzumachen. Aimée von Pereira hat diesen Mut bewiesen





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