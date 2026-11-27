Die NCSoft-Entwickler gehen gegen Echtgeldhandel in Aion 2 vor. Dabei verteilen sie aber nicht nur Bannstrafen.

vor. Dabei verteilen sie aber nicht nur Bannstrafen. Sie gehen direkt an die Ingame-Konten der Kinah-Käufer. Davon könnten sich auch westliche Entwickler etwas abschauen, findet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz.hatte es NCSoft bereits angekündigt: Aion 2 erhält ein sogenanntes „Kinah-Negativ“-System.

Wer sich über unerlaubten Echtgeldhandel mit der Ingame-Währung versorgt und erwischt wird, kann sich ab jetzt negative Kinah einfangen. Solange das Konto nicht ausgeglichen ist, darf der betroffene Spieler weder den Marktplatz noch die Tauschbörse oder Serverübertragungen nutzen. Die Einschränkungen werden erst aufgehoben, sobald der Kontostand null oder mehr beträgt. Seit der Implementierung des Updates machen diverse Screenshots die Runde, die stark negative Kontenstände von Betroffenen zeigen – teils in Milliarden-Höhe.

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Der aktuelle Spitzenreiter , den wir bisher gesehen haben, hat Schulden in Höhe von 50.213.332.983 Kinah. Es dürfte dauern, diesen Berg nur übers Spielen abzutragen. Mittlerweile dürfte die Gesamtzahl an Bannstrafen deutlich höher liegen. Die letzte Bannwelle gab es am 25.