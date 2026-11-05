Air Products, Cigna und Airbnb: Quartalszahlen und Kursreaktionen

Analyse der Quartalsberichte von Air Products, Cigna, Airbnb und weiteren US-Konzernen. Historische Daten zu Umsatz, Gewinn und typischen Kursreaktionen der vergangenen acht Quartale.

Der US-Aktienmarkt steht vor einer intensiven Phase der Quartalsberichterstattung, bei der die Finanzmarktteilnehmer genaue Einblicke in die Ergebnisse namhafter Konzerne erhalten werden. Zu den Unternehmen, die ihre Ergebnisse bereits vor dem offiziellen Börsenstart veröffentlichen, zählen Air Products, Cigna, ConocoPhillips, Duke Energy, Parker Hannifin und Southern Company. Diese Vorbörsenveröffentlichungen setzen bereits früh Signale für die Marktstimmung, noch bevor die große Handelsphase beginnt.

Vorbörsliche Ergebnisse und Markterwartungen

Die Unternehmen, deren Aktien am frühen Handelsstart gehandelt werden, unterliegen bereits vor Eröffnung des regulären Handels starken Anpassungen. Der EarningsTracker bietet dazu detaillierte Konsens-Erwartungen an und wirft einen historischen Blick auf die Performance der Konzerne. Dabei wird analysiert, wie häufig die Unternehmen in den vergangenen acht Quartalen ihre Umsatz- und Gewinnziele getroffen oder übertroffen haben. Zudem wird betrachtet, wie sich die Kurse an den Handelstagen nach den Veröffentlichungen typischerweise entwickelten, um potenzielle Überraschungen einzuschätzen.

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Air Products zeigte in diesem historischen Zeitraum eine gemischte, aber meist positive Bilanz. Das Unternehmen übertraf die Umsatzerwartungen in drei der vergangenen acht Quartale, während der Gewinn in sechs von acht Quartalen die Erwartungen erfüllte. Die Kursreaktion am Folgetag fiel im Schnitt mit einem Plus von 2,1 Prozent aus. Die letzte bekannte Reaktion betrug 2,0 Prozent, wobei die Spanne zwischen einem Minus von 1,5 Prozent und einem Plus von 8,9 Prozent lag.

Cigna hingegen präsentierte eine fast durchgängig positive Ergebnisbilanz. Der Konzern lag in allen acht Quartalen über der Umsatzerwartung und beim Gewinn in sieben von acht Fällen. Überraschenderweise reagierte die Aktie am Folgetag im Durchschnitt mit einem Minus von 4,1 Prozent. Die letzte Reaktion betrug -3,0 Prozent, wobei die Bandbreite von -17,4 Prozent bis hin zu einem Plus von 4,7 Prozent reichte. Dies deutet auf eine mögliche Enttäuschung der Märkte trotz guter Zahlen hin.

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Handelsdaten von ConocoPhillips und Duke Energy

ConocoPhillips übertraf die Umsatzerwartung in fünf der acht Quartale und den Gewinn in sieben von acht. Die Kursreaktion am Folgetag betrug im Schnitt nur 0,2 Prozent, zuletzt jedoch 1,5 Prozent. Die Spanne reichte von -2,4 bis zu 6,4 Prozent. Duke Energy lag beim Umsatz in sechs von acht Quartalen über den Erwartungen, beim Gewinn in sieben von acht. Die Kursreaktion bewegte sich im Mittel bei -0,1 Prozent, zuletzt bei rund 0,0 Prozent, mit einer Spanne von -2,2 bis +1,8 Prozent.

Die nachbörslichen Berichte runden das Bild ab. Airbnb, Consolidated Edison, Devon Energy, EOG Resources, Monster Beverage und Simon Property Group veröffentlichen ihre Zahlen später. Diese Verteilung erlaubt den Analysten, die Stimmung über den gesamten Tag hinweg zu verfolgen und frühe Signale mit späteren Ergebnissen abzugleichen, um ein vollständigeres Bild der Marktdynamik zu erhalten.

Historische Performance von Airbnb und Consolidated Edison

Airbnb übertraf die Umsatzerwartung in allen acht Quartalen, beim Gewinn gelang dies in vier von acht Fällen. Die Kursreaktion am Folgetag lag im Durchschnitt bei plus 2,7 Prozent, zuletzt bei plus 17,4 Prozent, bei einer Spanne von minus 8,7 bis plus 17,4 Prozent. Consolidated Edison lag beim Umsatz in sechs der acht Quartale über den Erwartungen, beim Gewinn in sieben von acht. Die Kursreaktion betrug im Mittel minus 0,4 Prozent, zuletzt minus 0,9 Prozent, mit einer Spanne von minus 2,2 bis plus 2,6 Prozent.

Devon Energy übertraf die Umsatzerwartung in sieben der acht Quartale, beim Gewinn in fünf von acht. Die Aktie reagierte im Durchschnitt mit minus 0,4 Prozent, zuletzt mit minus 4,4 Prozent, bei einer Spanne von minus 8,6 bis plus 7,7 Prozent. EOG Resources lag beim Umsatz nur in zwei der acht Quartale über den Erwartungen, beim Gewinn hingegen in allen acht. Die Kursreaktion betrug im Schnitt minus 2,2 Prozent, zuletzt minus 6,5 Prozent, bei einer Spanne von minus 6,5 bis plus 0,4 Prozent.

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Reaktionen bei Monster Beverage und Simon Property Group

Monster Beverage übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn in sechs der acht Quartale die Erwartungen. Die Kursreaktion am Folgetag lag im Durchschnitt bei plus 3,1 Prozent, zuletzt bei minus 4,0 Prozent, mit einer Spanne von minus 4,0 bis plus 13,6 Prozent. Simon Property Group lag beim Umsatz in allen acht Quartalen über den Erwartungen, beim Gewinn in fünf von acht. Die Kursreaktion betrug im Schnitt plus 0,5 Prozent, zuletzt minus 0,5 Prozent, bei einer Spanne von minus 6,2 bis plus 3,4 Prozent.

Die Farbcodierung der Daten zeigt grün für übertroffene Erwartungen, rot für verfehlte und grau für nicht vergleichbare Quartale. Grün markiert auch gestiegene Kurse, rot gefallene. Die Prozentzahlen darunter geben die Tagesveränderung an. Je Quartal, von ältesten links zu jüngsten rechts, wobei der Durchschnitt der letzten acht Quartale als Ø bezeichnet wird. Die US-Konsenswerte sind meist Non-GAAP-Angaben.