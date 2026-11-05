Airbnb setzt auf Wachstum, Hochtief profitiert von KI-Bögen

Airbnb hebt Prognose an, während Hochtief durch Digitalisierung wächst. Ein Überblick über Quartalszahlen von Airbnb, Stabilus, Bechtle und SAF-Holland.

Der US-Konzern Airbnb hat seine Umsatzprognose für das gesamte Jahr deutlich nach oben korrigiert. Das Unternehmen erwartet nun ein Wachstum im oberen einstelligen Prozentbereich für das Jahr 2026. Zuvor hatten Analysten nur ein moderateres Plus im mittleren einstelligen Bereich prognostiziert. Der Anstieg der Erwartungen resultiert aus einer weiterhin robusten weltweiten Nachfrage nach Urlaubsreisen.

Starke Quartalszahlen von Airbnb

In dem abgelaufenen dritten Quartal konnte Airbnb seinen Umsatz um rund 19 Prozent steigern. Der Gesamterlös belief sich dabei auf 4,87 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 3,16 Dollar, im Vorjahreszeitraum lag dieser Wert noch bei 2,21 Dollar. Weltweit stieg die Anzahl der gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse um 16 Prozent auf 155 Millionen Einheiten. Diese Entwicklung fiel trotz globaler Inflationserscheinungen und geopolitischer Unsicherheiten positiv aus.

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Strategische Aktienrückkäufe

Neben dem operativen Erfolg kündigte der Hauptsitz in San Francisco ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Das Volumen dieses Programms beträgt bis zu zwölf Milliarden Dollar. Nach der Veröffentlichung der Zahlen legte die Aktie nach Börsenschluss um zehn Prozent zu. Die Plattform profitiert dabei auch von sinkenden Kosten im Kundenservice. Etwa 40 Prozent der Anfragen werden mittlerweile ohne Einsatz von Mitarbeitern gelöst.

Hochtief setzt auf digitale Infrastruktur

Der Essener Baukonzern Hochtief hat sein Wachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22,3 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um 44,8 Prozent auf 272 Millionen Euro zu. Entscheidend für diesen Erfolg waren Aufträge für Rechenzentren in Asien, den USA und Europa. Besonders im Bereich Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Technologie wuchs der Auftragsbestand um mehr als 90 Prozent im Jahresvergleich.

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Stabilus meldet Abschreibungen an

Der Autozulieferer Stabilus muss wegen schwacher Nachfrage in Nord- und Südamerika hohe Abschreibungen vornehmen. Wertminderungen auf den Firmenwert in Höhe von rund 67 Millionen Euro belasten das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2025/26. Im vierten Quartal rutschte das Ebit auf minus 48,1 Millionen Euro ab. Analysten hatten zuvor mit einem Plus von 2,4 Millionen Euro gerechnet. Aufgrund des Gewinnrückgangs will der Vorstand die Dividende von 0,35 Euro auf 0,22 Euro je Aktie kürzen.

Bechtle und SAF-Holland wachsen

Der schwäbische IT-Dienstleister Bechtle hat seine Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht. Der Gewinn vor Steuern soll 2026 um mehr als zehn Prozent steigen. Im dritten Quartal kletterte dieser Wert um 14 Prozent auf 92 Millionen Euro. Gleichzeitig profitiert der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland vom anziehenden Lkw-Markt und steigerte ebenfalls Umsatz und Gewinn. Die positiven Trends bei Bechtle und SAF-Holland unterstreichen die unterschiedlichen Dynamiken in den jeweiligen Branchen.