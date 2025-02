Airbus Aktie: Wasserstoff-Pläne aufgeschoben, Kurs im Aufwärtstrend

Die Airbus Aktie hat in den letzten Monaten eine starke Rally erlebt. Trotz geplatzter Wasserstoff-Pläne und geringerer Gewinne im Vergleich zum Vorjahr, zeigt sich der Konzern optimistisch für die Zukunft. Die Aktie ist seit Jahresbeginn deutlich gestiegen und befindet sich aktuell in einem Aufwärtstrend. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie die 20-Tage-Linie als Support genutzt und ist nun auf dem Weg zum Widerstand bei 170 Euro.

Airbus hat in den ersten neun Monaten 2024 Umsätze von 44,5 Milliarden Euro erzielt, ein Wachstum von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Konzern erwirtschaftete ein EBIT von 2,8 Milliarden Euro, im Vergleich zu 3,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen von Flugzeugen belaufen sich auf 497 Einheiten. Im Januar 2025 lieferte Airbus 25 Verkehrsflugzeuge aus, darunter 20 aus der A320-Familie. Die Auslieferungen gingen an 17 verschiedene Kunden.

Airbus hatte lange in ein Wasserstoff-betriebenes Verkehrsflugzeug investiert, das 2035 auf den Markt kommen sollte. Diese Pläne wurden nun aufgeschoben, da die Technologie langsamer voranschreitet als erwartet. Intern wird spekuliert, dass es möglicherweise 10 Jahre dauern könnte, bis diese Technologie für die Luftfahrt geeignet ist.Charttechnisch betrachtet hat die Aktie seit Jahresbeginn 2024 zunächst deutlich zugelegt und Ende März ein Hoch bei 172,56 Euro gebildet. Dieses Hoch wurde anschließend wieder abverkauft und die Aktie ging sukzessive abwärts. Ende Juni folgte ein GAP Down in den Bereich der 130 Euro. Übergeordnet konsolidierte die Aktie diesen Rücksetzer bis Ende August. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung stellte sich wieder Schwäche, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 124,76 Euro brachte. Anschließend gelang es der Aktie, einen Richtungswechsel zu vollziehen und sie stieg wieder an die 140/145 Euro. Trotz mehrfacher Versuche konnte sie erst nach einem Rücksetzer unter die 140-Euro-Marke das Level bei 145 Euro überwinden. Die Aufwärtsbewegung setzte sich bis Mitte Dezember fort. Ende des Jahres stellte sich ein kleiner Rücksetzer ein, der aber zu Beginn des neuen Jahres zurückgekauft wurde. Ab Mitte Januar wurde die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen.Nachdem die Aktie Ende November die 200-Tage-Linie (aktuell bei 145,06 Euro) mit Dynamik überwunden hatte, ging es im Rahmen des Rücksetzers Mitte Dezember zurück an die 20-Tage-Linie (aktuell bei 166,34 Euro). Im Chart ist gut erkennbar, dass diese Linie zunächst ein guter Support gewesen ist. Der letzte Rücksetzer im Januar konnte sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. Die Aktie ging von hier aus wieder aufwärts an und über die 165-Euro-Marke..





