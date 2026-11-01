Airbus-CEO Schoellhorn sieht große Marktchancen in Asien. Klärung über das FCAS-Projekt bis Jahresende ist entscheidend für die deutsche Luftfahrtindustrie und Exporte.

Der Airbus-Chef für Verteidigung und Raumfahrt, Felix Schoellhorn, begleitete Bundeskanzler Friedrich Merz auf seiner aktuellen Reise nach Singapur und Japan. Bei dieser diplomatischen und wirtschaftlichen Mission wurden die strategischen Chancen für das deutsche Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen in der schnell wachsenden asiatischen Region detailliert besprochen. Schoellhorn, der das gesamte Unternehmen vertritt, betonte die wachsende Bedeutung dieser Märkte nicht nur für zivile Flugzeuge, sondern auch für den militärischen Sektor.

Exportchancen und neue Partner in Asien

Singapur, Japan und Südkorea sind aktuell wichtige und dynamische Absatzmärkte für Airbus. Während Indien und China bereits hunderte zivile Flugzeuge bestellen, erleben auch die anderen genannten Länder einen starken Aufschwung in der Luftfahrt. Dies gilt sowohl für den zivilen Flugzeugbau als auch für Hubschrauber. Militärisch waren diese Staaten traditionell stark auf die USA als Hauptlieferanten konzentriert. Diese Abhängigkeit ändert sich jedoch gerade signifikant, was für Airbus neue Türen öffnet.

Also read 2 DAX-Aktien gelingt der Ausbruch: Kaufchance für Anleger mit 88 Prozent Renditechance?

Singapur unterhält traditionell mehrere Partner für die Ausrüstung seiner Luftstreitkräfte. Die militärische Zusammenarbeit mit Deutschland ist im Bereich von U-Booten und Panzern bereits sehr stark verankert. Japan und Südkorea waren in der Vergangenheit voll auf die USA fokussiert, und diese sind dort auch nach wie vor die dominierende Macht. Dennoch hat die US-amerikanische Politik der letzten Jahre in Tokio und Seoul zu einem deutlichen Umdenken geführt.

Militärische Ausrüstung und lokale Produktion

Für den Transportflugzeugbau könnte das A400M mit seiner langen Reichweite für diese Länder besonders interessant sein. Auch die Eurodrone, die mit Torpedos ausgerüstet werden kann, bietet attraktive Möglichkeiten. Bei Militärhubschraubern verfügt Airbus über sehr konkurrenzfähige Modelle. Geschäftspartner fordern oft Vorgaben zur lokalen Produktion und zum Transfer von Technologie, was für Airbus keine Neuerung ist. Partnerschaften mit Kawasaki Heavy Industries für den H145 und Korean Aerospace Industries für den Surion dienen als Beispiele.

Advertisement

Viele Bauteile für diese Projekte kommen trotzdem aus Deutschland. Wenn der globale Kuchen insgesamt größer wird, haben auch die Mitarbeiter in Deutschland eindeutig davon profitiert. Die Frage, ob Japan und Südkorea Helikopter vor Ort bauen lassen, wird durch diese bestehenden Partnerschaften bereits beantwortet. Der Technologie Transfer erfolgt dabei in einem engen Austausch mit der Heimatfirma.

FCAS und die Zukunft des Kampfflugzeugs

Offen ist jedoch der weitere Verlauf nach der Pleite des deutsch-französischen Kampfflugprojekts FCAS. Deutschland steht vor der Wahl, einer Allianz von Japan, Italien und Großbritannien beizutreten oder die Zusammenarbeit mit Schweden zu suchen. Beide Optionen liegen derzeit auf dem Tisch. Luftwaffe und Bundesregierung müssen genau festlegen, was der Nachfolger des Eurofighter leisten muss. Das Projekt der Dreierallianz rund um GCAP ist hingegen bereits weit fortgeschritten.

Japan hat unter anderem wegen der wachsenden Spannungen mit China ein hohes Interesse daran, dass es zu keinen Verzögerungen beim neuen Kampfflugzeug kommt. Deshalb sollte es in Deutschland eine klare Entscheidung bis zum Jahresende geben. Diese muss auch das Interesse der deutschen Luftfahrtindustrie berücksichtigen. Saab in Schweden ist ein kompetentes Unternehmen, das seit Jahrzehnten Kampfflugzeuge baut und eine Alternative darstellt.

Wirtschaftsreformen und Investitionsgipfel

Auf seiner Asienreise hat der Kanzler um Investitionen geworben, während die großen Wirtschaftsreformen bisher noch ausstehen. Die Wirtschaft wartet dringend auf Reformen bei Rente, Pflege und Arbeitszeit. Der weitere Anstieg der Sozialbeiträge muss dringend gestoppt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Es ist gut, dass Kanzler Merz und seine Koalition diese Probleme angehen. Finanzminister Klingbeil und Wirtschaftsminister Reiche initiierten kürzlich einen wichtigen Investitionsgipfel in Berlin.

Advertisement

Deutschland genießt im Ausland nach wie vor einen soliden Ruf, den es jetzt zu erhalten gilt. Um den Abstiegsgesang, der das Land erfasst hat, entgegenzuwirken, sind solche Kontrapunkte notwendig. Die Unternehmer bewerten die Leistung der Regierung unter dem Gesichtspunkt der notwendigen strukturellen Veränderungen. Nur durch konsequente Reformen kann der wirtschaftliche Standort langfristig gesichert werden. Felix Schoellhorn, 1965 in Lagerlechfeld bei Augsburg geboren, leitet seit 2021 Airbus Defence and Space und beobachtet diese Entwicklungen aus nächster Nähe.