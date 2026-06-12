Airbus Defence and Space erweitert Luftverteidigung durch Partnerschaft mit ukrainischem Skyfall

Airbus Defence and Space und das ukrainische Unternehmen Skyfall haben auf der ILA Berlin eine Absichtserklärung zur Integration der Abfangdrohne P1 Sun in das europäische C2 System unterzeichnet, um den Luftraum in Europa und der Ukraine besser zu schützen.

Michael Schöllhorn von Airbus Defence and Space und Mykola Makovieiev von dem ukrainischen Technologieunternehmen Skyfall haben auf der ILA in Berlin im Beisein von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius eine strategische Absichtserklärung unterzeichnet.

Die Vereinbarung soll die Zusammenarbeit im Bereich moderner Luftverteidigung vertiefen und insbesondere den Schutz des Luftraums in Europa und der Ukraine stärken. Im Zentrum der Partnerschaft steht die Integration der ukrainischen Abfangdrohne P1 Sun in das hauseigene Command and Control System von Airbus. Durch die Einbindung soll ein durchgängiger sensor to shooter Ansatz geschaffen werden, der Aufklärung, Lageführung und Wirkmittel nahtlos verbindet. Die Zusammenarbeit demonstriert das wachsende Interesse Europas an kampferprobten, kosteneffizienten Drohnenabwehrlösungen aus der Ukraine.

Skyfall ist 2022 im Zuge des russischen Angriffskriegs gegründet worden und hat sich seitdem auf die Entwicklung unbemannter Systeme spezialisiert. Das Unternehmen ist Teil eines dynamischen Ökosystems ukrainischer Anbieter, das insbesondere im Bereich kostengünstiger Drohnen- und Abfanglösungen operative Erfahrungen aus dem Krieg einfließen lässt. Die zentrale Produktlinie umfasst die Interzeptordrohne P1 Sun, die eigens zur Bekämpfung von feindlichen Drohnen und loitering munitions entwickelt wurde.

Solche Abfangdrohnen gewinnen zunehmend an Bedeutung, weil sie eine preiswerte Ergänzung zu klassischen, raketenbasierten Luftverteidigungssystemen darstellen und flexibel in bestehende Führungsarchitekturen eingebunden werden können. Die Integration von P1 Sun in das Airbus C2 System unterstreicht einen übergeordneten Trend in der Luftverteidigung: Die zunehmende Verschmelzung von digitaler Führungsfähigkeit, vernetzter Sensorik und skalierbaren Effektoren. Durch die Kombination ukrainischer kampferprobter Technologien mit europäischen Führungsplattformen soll ein mehrschichtiger Verteidigungsansatz entstehen, der sowohl hochentwickelte Sensoren als auch autonome Interzeptoren nutzt.

Dieser Ansatz bietet nicht nur eine verbesserte Reaktionszeit, sondern reduziert auch die Kosten für einzelne Abschussvorgänge. Die strategische Partnerschaft könnte damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung einer integrierten, zukunftssicheren Luftverteidigung für Europa und die Ukraine leisten





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Luftverteidigung Drohnenabwehr Airbus Defence And Space Skyfall EU‑Ukraine Zusammenarbeit

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