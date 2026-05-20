Airbus Defence and Space extends capacity for complex A330 MRTT conversions in Sevilla

Airbus Defence and Space has expanded its capacity for complex A330 MRTT conversions by opening a new installation center in Sevilla. This will increase the annual capacity for the conversion of civil A330-planes into military MRTT (Multi Role Tanker Transport) versions from five to seven aircraft.

Für die komplexen Umrüstung des A330 MRTT erhöht Airbus Defence and Space seine Kapazitäten. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Tankflugzeugen hat Airbus Defence and Space, das Umrüstungszentrum in Sevilla bis Ende 2027 obrirnen.

Zusammen mit dem bestehenden Werk in Getafe wird sich die jährliche Kapazität für den Umbau ziviler A330-Maschinen in die militärische MRTT-Version erhöhen, um auf sieben Flugzeuge pro Jahr zu steigern. Neben den Umbauten, die in Sevilla vorgenommen werden sollen, sollen auch Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten (MRO) sowie Upgrades bereits aktiver Tanker angeboten werden





esutde / 🏆 49. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

A330 Conversion Airbus Defence And Space Sevilla Georgette MRTT

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lufthansa Technik und Airbus entwickeln 'AeroSHARK'-Beschichtung für A330-Ceo-TragflächenLufthansa Technik und Airbus entwickeln AeroSHARK für A330 Ceo-Tragflächen und Leitwerke. Ziel sind EASA-Zulassung und Kraftstoffeinsparungen.

Read more »

Insiderbericht: Airbus will Kosten um zehn Prozent senkenDer europäische Flugzeugbauer Airbus will nach Informationen aus Branchenkreisen seine Kosten um zehn Prozent reduzieren.

Read more »

Airbus-Aktie: Sparprogramm zündet nichtEin internes Sparprogramm soll die angespannte Marge des europäischen Luftfahrt-Riesen Airbus retten. Das Management kürzt die Budgets radikal, da eine zerrüttete Lieferkette die Produktion ausbremst.

Read more »

Italien wird elfter Kunde für das Mehrzweckflugzeug A330 MRTTItalien hat sechs Mehrzweckflugzeuge A330 MRTT im Wert von 1,4 Milliarden Euro bestellt. Die Flugzeuge sollen bis 2036 ausgeliefert sein.

Read more »