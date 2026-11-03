Airbus Quartalsrekorde durch A320-Booms und Verteidigungsaufträge

Airbus verbucht Rekordbestellungen bei A320neo-Modellen und profitiert von hohen EU-Verteidigungsetats. Neue Drohnen und Satelliten stärken die Marktstellung.

Der Luftfahrt konzern Airbus verzeichnet aktuell eine Phase beispielloser wirtschaftlicher Stärke, getrieben durch einen anhaltenden Reiseboom und steigende staatliche Ausgaben für die Sicherheit. Der Hersteller eilt von einem Rekordergebnis zum nächsten, da die Nachfrage nach effizienten Flugzeugen und modernen Verteidigungssystemen weltweit zunimmt. Diese Dynamik sorgt für eine klare Abgrenzung zum Erzrivalen Boeing, der weiterhin mit internen Produktionsproblemen kämpft und Marktanteile an den europäischen Konzern verliert.

A320neo-Flotte treibt zivile Rekordabsätze an

Im zivilen Passagierflugzeug-Segment sind vor allem die Modellreihen A320neo und A321neo die Hauptgewinnbringer. Der A320neo verbraucht rund 20 Prozent weniger Kerosin pro Sitzplatz im Vergleich zu herkömmlichen Maschinen, was ihn angesichts rekordhoher Ölpreise extrem attraktiv macht. Ergänzend dazu bietet der A321neo mit 180 bis 220 Sitzplätzen eine effiziente Alternative zu größeren Jets, besonders auf Langstrecken wie der A321LR und A321XLR. Da Boeing kein vergleichbares Modell vorweisen kann, besetzt Airbus damit eine lukrative Marktnische mit hohen Margen.

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Die Ergebnisse dieser Strategie zeigen sich deutlich in den Bestellzahlen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 verbuchte Airbus insgesamt 1.174 Bestellungen. Das sind mehr als doppelt so viele Aufträge wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum verzeichnet wurden. Trotz steigender Verbraucherpreise und geopolitischer Spannungen, wie dem Konflikt im Iran, verzeichnen Reiseveranstalter weiterhin Rekordbuchungen. Luftfahrtgesellschaften stocken ihre Kapazitäten auf und ersetzen dabei gezielt ältere Flotten durch die sparsamen Neo-Modelle.

Eurofighter und Militärflotte als Wachstumsmotoren

Neben dem zivilen Geschäft profitiert der Konzern stark von den steigenden Verteidigungsetats der europäischen NATO-Staaten. Ein zentraler Wachstumstreiber ist das Eurofighter-Programm, an dessen Industriekonsortium Airbus mit einem Anteil von 46 Prozent beteiligt ist. Deutschland hat jüngst weitere 20 Kampfjets der Tranche 5 in Höhe von rund 3,75 Milliarden Euro bestellt. Die Auslieferung dieser Maschinen ist zwischen 2031 und 2034 geplant und soll im Werk Manching erfolgen.

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Um die wachsende Nachfrage nach Eurofightern zu bedienen, wird die Fertigungskapazität perspektivisch vonCurrently ten auf zwanzig Maschinen pro Jahr verdoppelt. Diese Expansion ist notwendig, um die strategische Bedeutung der Luftüberlegenheit für die Partnerstaaten langfristig sicherzustellen. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Wachstumschancen beim Tankflugzeug A330 MRTT, für das bereits 91 feste Bestellungen vorliegen, sowie beim Militärtransporter A400M. Im Juli 2026 einigten sich sieben NATO-Staaten auf die Vorbereitung einer multinationalen A400M-Flotte, wobei Deutschland die Beschaffung von 16 weiteren Maschinen zur Ersetzung älterer Exemplare prüft.

Innovation im Drohnenbau und Satellitenmarkt

Im Bereich der unbemannten Kampfsysteme positioniert sich Airbus strategisch für die Zukunft. Gemeinsam mit dem US-Partner Kratos wird die Kampfdrohne U740 Valkyrie entwickelt, die künftig im Verbund mit bemannten Jets wie dem Eurofighter operieren soll. Der Erstflug in Europa gelang bereits im Oktober 2026, und bis 2029 soll ein einsatzbereites System für die deutsche Luftwaffe zur Verfügung stehen. Parallel dazu erweitert der Konzern sein Angebot im Hubschraubergeschäft, wo Spanien 100 Militärhubschrauber bestellte und die Bundeswehr ihre Bestellung um 20 H145M auf insgesamt 82 Maschinen erhöhte.

Auch im Markt für militärische Satellitenkommunikation arbeitet Airbus an Großprojekten. Für 2,1 Milliarden Euro baut der Konzern bereits zwei geostationäre Kommunikationssatelliten für die Bundeswehr. Das Nachfolgeprojekt SATCOMBw 4 hat ein noch deutlich größeres Volumen von bis zu 10 Milliarden Euro. Dabei entsteht ein Netzwerk aus mehreren hundert Satelliten im niedrigen Erdorbit, das die digitale Vernetzung der Streitkräfte entscheidend verbessern soll und neue Einnahmequellen erschließt.