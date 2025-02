Airbus setzt auf SAF-Triebwerke und verzögert Wasserstoff-Entwicklung

Airbus konzentriert sich nach der Verschiebung der Wasserstoff-Entwicklung auf nachhaltige Kerosin-Triebwerke. Neue Projekte zur Erforschung von Open-Rotor- und Getriebefan-Antrieben mit SAF-Betrieb.

Nach der Entscheidung, die Entwicklung eines Flugzeugs mit Wasserstoffantrieb auf unbestimmte Zeit zu verschieben, konzentriert sich der europäische Hersteller nun auf die Erforschung neuer Triebwerke auf SAF-Basis. Wie die 'Aviation Week' unter Berufung auf aktuelle Ausschreibungen im Rahmen des Europäischen Forschungsförderprogramms Clean Aviation berichtet, hatte Airbus bereits im Dezember alle Wasserstoff-Projekte aus den EU-Projektausschreibungen entfernt.

Stattdessen setzt Airbus in seinen neuen Clean-Aviation-Ausschreibungen den Fokus auf Tests neuer Motorenkonzepte, die auf nachhaltiges Kerosin (SAF) setzen. Zum Antrieb der nächsten A320-Generation hatte Airbus bereits Technologieprogramme mit verschiedenen Industriepartnern aufgesetzt. So forscht Airbus im Programm 'Revolutionary Innovation for Sustainable Engine (RISE)' bereits seit 2022 gemeinsam mit CFM International am Open-Rotor-Triebwerk. Erste Tests mit einem Open-Rotor-Antrieb an einem Airbus A380 sollen schon bald stattfinden. Mit dem selben Flugzeug sollen dann Testflüge mit einem ummantelten Triebwerk stattfinden, das auf einem Rolls-Royce-Ultrafan basiert. Das Getriebefan-Aggregat wird aktuell Rahmen des Projektes 'Hydrogen Engine Architecture Virtually Engineered Novelly (HEAVEN)' weiterentwickelt. Auch der Getriebefan PW1100G von 'Pratt & Whitney' steht laut 'Aviation Week' für den A320-Neo-Nachfolger zur Auswahl, wobei das Triebwerk im Rahmen des Projekts 'Sustainable Water Injecting Turbofan Comprising Hybrid-Electrics (SWITCH)' entwickelt wird – ein Projekt an dem RTX-Unternehmen sowie MTU, GKN Aerospace sowie Airbus selbst beteiligt sind. Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass Airbus seine Pläne für die Entwicklung eines wasserstoffbetriebenen 100-Sitzers auf Eis gelegt hat. Das erste Wasserstoff-Flugzeug aus dem Airbus-'ZEROe'-Programm sollte eigentlich bereits 2035 abheben. Diese Pläne verzögern sich nun französischen Medienberichten zufolge um bis zu ein Jahrzehnt. Die französische Gewerkschaft Force Ouvrière hatte zudem berichtet, dass Airbus auch auf die Tests eines Wasserstoffantiebs an einem A380 verzichtet – und alle weiteren Investitionen in 'ZEROe'-Projekte um 25 Prozent kürzt





