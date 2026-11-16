Der Airfryer-Test 2026 vergleicht Top-Modelle wie Philips, Ninja und Cosori. Wir zeigen Testsieger, Preis-Leistungsgewinner und die besten Heißluftfritteusen für jeden Bedarf.

Der Airfryer-Test 2026 stellt die aktuelle Leistungsfähigkeit von Heißluftfritteusen unter die Lupe, wobei das Testverfahren moderne Standards einbezieht. Im Fokus stehen dabei klassische Vertreter wie Pommes, saftiges Hähnchen und knackiges Gemüse, die unter realistischen Küchenbedingungen gegart wurden. Die untersuchten Geräte decken ein breites Spektrum ab, von kompakten Einsteigermodellen bis hin zu großen Familien-Allroundgeräten, und liefern differenzierte Aussagen über Garergebnisse, Energieverbrauch und Bedienkomfort.

Philips Dual Basket bietet Flexibilität

Das Modell Philips Dual Basket NA555/00 überzeugt im Test mit zwei separat steuerbaren Körben, die ein Volumen von 6 Litern und 3 Litern aufweisen. Diese Konfiguration ermöglicht es Nutzern, Hauptgerichte und Beilagen wie Brokkoli parallel zuzubereiten, ohne dass Geschmacksnoten miteinander vermischen. Zusätzlich integriert die Heißluftfritteuse eine Dampffunktion in den großen Korb, die den Funktionsumfang erweitert, though diese spezifische Funktion im aktuellen Testfeld nicht gesondert bewertet wurde. Die Steuerung erfolgt über logisch aufgebaute Automatikprogramme, die im Alltag als sinnvoll abgestimmt gelten, während die detaillierte Anleitung nur online über die kostenlose HomeID-App verfügbar ist. Trotz dieses Mangels liefert das Gerät sehr gute Ergebnisse, wobei Pommes knusprig, Hähnchenschenkel und TK-Brötchen zuverlässig garen.

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Severin Black Line als Preis-Leistungs-Sieger

Für Konsumenten, die günstig in die Welt der Heißluftfritteusen einsteigen möchten, zeigt der Severin Black Line Single den besten Weg auf. Das Modell überzeugt als Preis-Leistungs-Sieger mit einer PFAS-freien Beschichtung, neun Automatikprogrammen und einer praktischen Warmhaltefunktion. Ein integrierter Shake-Signal weist den Nutzer regelmäßig ans Schütteln oder Wenden der Lebensmittel hin, was die Garqualität verbessert. Der kompakte Airfryer arbeitet angenehm leise, spart Strom und passt dank seiner geringen Maße problemlos auf kleine Küchenarbeitsplatten. Im Test gelingen Pommes knusprig und Gemüse zuverlässig, während Brötchen innen fluffig bleiben. Zwar können deutlich teurere Modelle bei der Bräunung und krossen Hähnchenhaut noch leicht bessere Ergebnisse liefern, doch die Leistung des Severin-Modells in dieser Preisklasse ist unübertroffen.

Cosori Iconic Single mit Edelstahl-Design

Der Cosori Iconic Single kombiniert ein auffälliges Edelstahl-Design mit moderner Smart-Technologie, wobei die Bedienung über ein Touch-Display oder die VeSync-App via WLAN erfolgt. Mit einer Heizleistung von 1725 Watt heizt das Gerät zügig auf, wobei das Gehäuse im Betrieb spürbar warm wird, der Griff jedoch kühl bleibt. Sechs Automatikprogramme stehen zur Verfügung, was im Testfeld eher wenig, im Alltag jedoch ausreichend ist. Die Ergebnisse überzeugen mit sehr guter Bewertung: Muffins garen gleichmäßig, Pommes werden kross und Hähnchenschenkel außen knusprig bei saftigem Innerem. Der Brokkoli geriet etwas dunkel, blieb aber bissfest. Schublade und Einsatz sind spülmaschinengeeignet, die Edelstahloberfläche erfordert jedoch Pflege. Das mitgelieferte Zubehör umfasst einen Schnellstart-Flyer, ein Rezeptbüchlein und ein Aufkleber-Set.

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Cosori Turbo Tower für große Familien

Der Cosori Turbo Tower nutzt die Höhe statt die Breite, um zwei übereinander angeordnete Garschubladen mit einem Gesamtvolumen von rund 11 Litern zu kombinieren. Dank der Sync-Funktion werden verschiedene Speisen zeitgleich fertig, während die intuitive Bedienung und die Möglichkeit, Zeit sowie Temperatur während des Betriebs anzupassen, den Alltag erleichtern. Positiv fallen die PFAS-freie Beschichtung und der angenehm leise Betrieb auf. Der Airfryer punktet mit einem niedrigen Stromverbrauch von 0,95 kWh pro Stunde und einer unkomplizierten Reinigung. Brötchen gelingen knusprig und gleichmäßig gebräunt, auch größere Mengen finden in den breiten Schubladen Platz. Lediglich hohe Lebensmittel stoßen aufgrund der flachen Bauweise an Grenzen. Insgesamt überzeugt der Turbo Tower als kompakter und energieeffizienter Familien-Airfryer.

Ninja Double Stack XL für hohe Leistung

Das Modell Ninja Double Stack XL SL400EUD tapelt die Garkörbe übereinander, was Platz spart, aber trotzdem üppige 9,5 Liter Garvolumen schafft. Mit bis zu 240 Grad, 2470 Watt Leistung und einer praktischen Sync-Funktion ist der Airfryer besonders für Familien interessant, die große Portionen zubereiten möchten, ohne dass die Küche von einem riesigen Gerät dominiert wird. Die Bedienung klappt dank des großen Drehreglers besonders komfortabel, wobei Zeit und Temperatur schnell und präzise eingestellt werden können. Im Test überzeugte das Gerät vor allem bei Gemüse, Brötchen und Hähnchen mit gleichmäßigen Ergebnissen. Lediglich bei den Pommes musste es sich etwas länger gedulden als die stärksten Konkurrenten. Der mitgelieferte Quick-Start-Guide liefert passende Rezepte, Garzeiten und praktische Tipps, damit die gestapelten Garzonen von Anfang an optimal genutzt werden.