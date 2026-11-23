Mit Black Friday und Cyber Monday warten in den kommenden Wochen regelrechte Rabattschlachten. Welche Deals jetzt schon einen Blick wert sind, zeigen wir hier.

Amazon hat den Startschuss gegeben und auch andere Shops wie Ebay, Tink, Media Markt und mehr zelebrieren den Black Month schon so, als gäbe es kein Morgen.

Wer jetzt in der Black Week zuschlägt, der spart richtig viel Geld. Das sind die besten Angebote. Black Friday ist nicht mehr Black Friday. Die meisten Shops feiern den Schnäppchentag schon den ganzen Monat lang.

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Egal ob Technik, Fashion, Küchengeräte, ob Spielzeug oder die liebsten Konsolen – im Black Month kommen Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten. Die ganze Welt freut sich über GTA VI? Wir freuen uns über die stärksten Angebote im Netz seit Langem. Diese Top-Deals lohnen sich gerade so richtig – wir haben den Überblick:Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.

Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Clever ausgenutzt gibt es jede Menge BoniLeasingfaktor 0,52 bei 42 Monaten Leasingdauer und 10.000 Inklusiv-Kilometern pro Jahr sind eine Ansage: Kostet ohne Spiel 500 Euro, günstiger Preis im Netz – Kamera und Mario Kart quasi geschenktAbsoluter Bestpreis – aktuell so günstig wie noch nie 16 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, kompakter Desktop-Rechner im silbernen Gehäuse, unterstützt bis zu drei externe Displays, WLAN 7, Bluetooth 6 und Thunderbolt 4Stream 5000 allein ist nirgends unter 1.400 Euro zu bekommenGoogle Pixel 11 für 4,95 Euro + 50 GBKosteten vor einigen Monaten noch 230 Euro im Set, Mega-SchnäppchenBester Netz-Gesamtpreis inklusive Versand 2.

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Generation von Apples Bluetooth-Tracker, zum Wiederfinden von Schlüsseln, Taschen und Gepäck, lässt sich über „Wo ist?

“ orten, kompakt und leichtGab es bei Amazon dieses Jahr noch nicht günstiger – Top-PreisSelten so günstig – aktuell besonders niedriger Preis2 Höheneinstellungen für unterschiedliche Stoffe, entfernt Knötchen und Fusseln von Textilien, für Pullover, Strick und andere Kleidungsstücke, handliche Anwendung zur Auffrischung getragener KleidungWar das ganze Jahr noch nicht so günstigCoolblue bietet vor dem Black Friday den niedrigsten Preis jemals an!rund 35 Euro pro Lautsprecher statt etwa 40 Euro beim EinzelkaufZum Angebot bei amazon.deIn dieser Ausführung günstig wie noch nie Wie bei allen Shopping-Events wie etwa auch den Prime Deal Days bei Amazon gilt: Ohne Hilfe geht zwischen all den unzähligen Angeboten schon mal die Übersicht verloren.

Unsere Redaktion durchstöbert deshalb für die Dauer der gesamten Rabattschlacht das Internet nach den besten Deals und stellt sie in diesem Artikel gebündelt vor. Zudem lohnt sich schon jetzt ein regelmäßiger Blick in denIm Zentrum der Black-Friday-Angebote stehen auch in diesem Jahr vor allem Elektronik und Technik: Fernseher, Smartphones, Smartwatches, Lautsprecher, Spielkonsolen & Co. Jedoch finden Schnäppchenjäger unter den lohnenden Angeboten auch immer mehr alternative Waren wie Schmuck, Spirituosen, Spielzeug, Werkzeug und Accessoires.