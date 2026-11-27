Zur Black Week 2026 werden Apples Top-In-Ears momentan bei Amazon und Otto zu einem reduzierten Preis angeboten.

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Doch bevor ihr jetzt blind auf den Bestell-Button klickt, solltet ihr mehrere Dinge beachten – denn nicht für jedes Smartphone sind die AirPods Pro 3 wirklich die beste Wahl. Den vollen Funktionsumfang – inklusive nahtlosem Gerätewechsel, 3D-Audio und direkter Steuerung ohne Zusatz-App – schöpfen die AirPods Pro 3 nur im Zusammenspiel mit einem iPhone, iPad oder Mac aus.

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Nutzt ihr ein Android-Smartphone, zahlt ihr für Apple-Exklusivfunktionen mit, die ihr gar nicht verwenden könnt, und fahrt mit Alternativen wie den Sony WF-1000XM6 meist besser. Zudem lohnt sich ein ehrlicher Blick auf euren Alltag: Selbst 169,99 Euro bleiben viel Geld für In-Ears.