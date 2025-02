Aiwanger Defends Vance's Speech at Munich Security Conference

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger defended the controversial speech of US Vice President J.D. Vance at the Munich Security Conference, criticizing the German political establishment's strong reaction. Aiwanger argued that Vance's main point — that democracies must tolerate even uncomfortable opinions — was misconstrued and that German politicians were overly sensitive to criticisms about immigration. The article highlights Aiwanger's critique of prominent German politicians like Olaf Scholz, Boris Pistorius, Marie-Agnes Strack-Zimmermann and Robert Habeck, accusing them of being unwilling to listen to Vance's concerns. It also discusses Vance's own criticisms of Europe and Germany regarding democracy and immigration, which sparked a backlash from many speakers at the conference.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger kann die große Aufregung und Empörung über die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz nicht nachvollziehen. „Aber meine lieben Leute, wenn ihr das nicht aushaltet, dann seid ihr nicht besonders kritikfähig“, teilte Aiwanger auf X mit. Vance Kernaussage sei es gewesen, dass die Regierenden in einer Demokratie auch unbequeme Meinungen aushalten müssten und diese nicht unterdrücken dürften.

„Was ihr offenbar nicht könnt und wollt wie eure beleidigten Reaktionen zeigen.“\Aiwanger kritisiert „große Empörung“ deutscher Politiker Aiwanger adressierte seine Kritik passend zum laufenden Wahlkampf direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz, Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD), Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und deren „große Empörung“. Zugleich warf er den genannten vor, die Kritik von Vance an der unkontrollierten Zuwanderung „offenbar nicht hören“ zu wollen. Vance warf Europa und Deutschland Demokratieprobleme vor Vance hatte den europäischen Verbündeten am Freitag eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und eine Gefährdung der Demokratie vorgeworfen. Er kritisierte unter anderem den Ausschluss von AfD und BSW bei der Sicherheitskonferenz und wandte sich generell gegen eine Ausgrenzung von Parteien: „Es gibt keinen Platz für Brandmauern.“ Zugleich kündigte er an, dass sich Europa verstärkt selbst um seine Sicherheit kümmern müsse. In der Folge hatte eine Vielzahl der Redner auf der Sicherheitskonferenz die Rede kritisiert - Scholz, Pistorius, Habeck und CDU-Chef Merz wiesen den Versuch der USA, Einfluss auf die deutsche Innenpolitik und die anstehende Bundestagswahl zu nehmen, kategorisch zurück. Aiwanger reagiert polemisch Für Aiwanger ist dies offenkundig kein Grund zur Sorge oder gar für eine Aufregung: „Ihr werdet euch die nächsten Jahre gerade auch aus den USA noch einiges anhören müssen was ihr nicht bei einer Meldestelle anzeigen könnt. Und wir werden auch das militärische Engagement der Amerikaner für Europa nicht herbeischmollen können. Das ist die bittere Wahrheit.





Vance's Speech Causes Outrage in GermanyUS Vice President J.D. Vance's speech at the Munich Security Conference sparked outrage in Germany, with all major Bundestag candidates condemning his public support for the AfD. Vance's remarks, which criticized the exclusion of AfD from the conference and called for less censorship, were seen as an interference in German domestic politics. European leaders expressed deep concern, calling Vance's speech a 'turning point' in transatlantic relations and a threat to democracy.

