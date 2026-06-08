Aiyuk attackiert 49ers: 'Kleine Pisser, richtige kleine Pisser'

Zwischen dem Wide Receiver Brandon Aiyuk und den San Francisco 49ers hat sich eine tiefe Spaltung aufgetan. Nachdem Aiyuk 2024 einen Vertrag über 120 Millionen Dollar unterschrieben hatte, wurde er durch eine schwere Knieverletzung gebremst. Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen Spieler und Klub stetig verschlechtert. Aiyuk verpasste wichtige Team-Termine und die 49ers reagierten, indem sie ihm einen Teil seiner garantierten Bezüge für 2026 strichen. In einem scharfen Instagram-Video attackierte Aiyuk nun die Verantwortlichen und beschuldigte sie, sich wie 'Kinder' zu verhalten, die den Ball behalten wollen, obwohl andere Teams Interesse zeigen könnten. Eine Rückkehr des Passempfängers nach San Francisco gilt inzwischen als äußerst unwahrscheinlich.

Zwischen dem Wide Receiver Brandon Aiyuk (28) und den San Francisco 49ers hat sich eine tiefe Spaltung aufgetan. Nachdem Aiyuk 2024 einen Vertrag über 120 Millionen Dollar unterschrieben hatte, wurde er durch eine schwere Knieverletzung gebremst.

Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen Spieler und Klub stetig verschlechtert. Aiyuk verpasste wichtige Team-Termine und die 49ers reagierten, indem sie ihm einen Teil seiner garantierten Bezüge für 2026 strichen. In einem scharfen Instagram-Video attackierte Aiyuk nun die Verantwortlichen und beschuldigte sie, sich wie 'Kinder' zu verhalten, die den Ball behalten wollen, obwohl andere Teams Interesse zeigen könnten. Eine Rückkehr des Passempfängers nach San Francisco gilt inzwischen als äußerst unwahrscheinlich





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