Ajax Amsterdam an Torwart ter Stegen interessiert

Nach dem Abstieg mit Girona sucht Marc-André ter Stegen eine neue Herausforderung. Ajax Amsterdam soll den deutschen Keeper auf dem Zettel haben. Die Verbindung zum neuen Ajax-Trainer Míchel aus Girona könnte den Transfer begünstigen, doch das hohe Gehalt ter Stegens ist ein großes Hindernis.

Der deutsche Torwart Marc-André ter Stegen steht nach dem Abstieg mit Girona vor einem Wechsel . Medienberichten zufolge zeigt der niederländische Traditionsklub Ajax Amsterdam Interesse an einer Verpflichtung.

Ter Stegen, dessen Vertrag in Barcelona bis 2028 läuft, hatte bei Barça seinen Stammplatz verloren und war im Januar zu Girona gewechselt, wo er sich jedoch schwer verletzte und die Mannschaft am Saisonende abstieg. Der ehemalige Girona-Trainer Míchel, der nun Ajax trainiert, kennt ter Stegen aus der gemeinsamen Zeit und schätzt seine Erfahrung und Führungsqualitäten.

Allerdings stellt das hohe Gehalt des Keepers eine große Hürde dar, da Ajax finanziell deutlich weniger Spielraum hat. Weitere Kandidaten wie Mark Flekken und Yann Sommer sind im Gespräch





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