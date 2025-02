Ajax Amsterdam macht Fortschritte in der Europa League, Fenerbahce und Real Sociedad in guten Positionen

Ajax Amsterdam hat mit einem 2:0-Sieg gegen Union Saint-Gilloise ein gutes Ergebnis in der Europa League erzielt. Fenerbahce Istanbul und Real Sociedad San Sebastian haben ebenfalls gute Ausgangslagen für die Rückspiele. AZ Alkmaar setzte sich mit einem 4:1-Sieg gegen Galatasaray durch. Eintracht Frankfurt steigt im Achtelfinale ein und die Auslosung findet am 21. Februar statt.

Ajax Amsterdam hat in der Europa League einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien hat der niederländische Topklub eine komforte Lage für das Rückspiel im eigenen Stadion in einer Woche. Der erste Treffer fiel durch Christian Rasmussen in der 59. Minute, gefolgt von einem Tor des erst 16-jährigen Belgier Jorthy Mokio in der 71. Minute.

Zudem hat sich Fenerbahce Istanbul nach einem 3:0-Sieg gegen den RSC Anderlecht in eine starke Position für das Rückspiel gebracht. Dušan Tadić (11. Minute), Edin Džeko (42.) und Youssef En-Nesyri (57.) sorgten für die drei Tore der Türken. Real Sociedad San Sebastian hat durch einen 2:1-Sieg beim FC Midtjylland ebenfalls eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Brais Méndez (11.) und Takefusa Kubo (31.) erzielten die Tore für die Basken, Adam Buksa (38.) konnte nur noch verkürzen. In der Zwischenzeit hat AZ Alkmaar mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg gegen Galatasaray Istanbul die Türken in eine schwierige Lage gebracht. Sven Mijnans (12.) brachte die Niederländer in Führung, Roland Sallai (20.) glich für Galatasaray aus. Doch danach ging nichts mehr für 'Gala': Troy Parrott (37.) brachte AZ wieder in Führung, Kaan Ayhan sah die Gelb-Rote Karte (51.) In Überzahl machten dann Jordy Clasie (57.) und David Møller Wolfe (66.) alles klar für die Gastgeber. Eintracht Frankfurt steigt im Achtelfinale ein und darf dank ihres fünften Tabellenplatzes in der neuen Ligaphase pausieren und muss erst im Achtelfinale wieder antreten. Neben Ajax und Saint-Gilloise könnte auch der Sieger der Paarung PAOK Saloniki gegen FCSB Bukarest auf das Team von Trainer Dino Toppmöller treffen. Das Hinspiel gewann Bukarest auswärts in Überzahl mit 2:1 (0:1). Acht Klubs stehen bereits im Achtelfinale: Lazio Rom, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham Hotspur, Olympique Lyon, Olympiakos Piräus und Glasgow Rangers. Die Auslosung für das Achtelfinale findet am 21. Februar statt. Die Europa League-Saison schreitet voran. Zwischenrunde: 13. Februar und 20. Februar Achtelfinale: 6. März und 13. März Viertelfinale: 10. April und 17. April Halbfinale: 1. Mai und 8. Mai Endspiel in Bilbao: 21. Ma





