Akku-Rasentrimmer: Kaufberatung und Testergebnisse im Detail

Akku-Rasentrimmer sind die perfekte Lösung für Kanten und Ecken. Wir zeigen, worauf es bei kabellosen Gartenhelfern ankommt und welche Modelle im Test überzeugen.

Akku-Rasentrimmer werden immer beliebter, da sie kabellos und benzinfrei arbeiten. Viele Gartengeräte kommen inzwischen ohne Benzinmotor aus. Dank Akku brauchen sie auch kein Stromkabel. Die Energiespeicher lassen sich zwischen passenden Geräten wechseln. Teils sogar über Markengrenzen hinweg. Auch Rasentrimmer nutzen solche Systeme. Die lange Leitung kann also im Gartenhaus bleiben. Dieser Artikel zeigt, worauf es bei den kabellosen Gartenhelfern ankommt.

Warum ein Rasentrimmer unverzichtbar ist

Am Mähen kommt kaum ein Gartenbesitzer vorbei. Auch wenn man wilde Blumenwiesen mag. Irgendwann wächst einem sonst alles über den Kopf. Bei feuchtem Wetter erinnert die Wiese an eine Feuchtsavanne. Im Sommer eher an eine Trockensavanne. Für den Rasenmäher kann der Bewuchs dann schon zu hoch sein. Er ist eher ein Fall für eine Motorsense oder einen Freischneider. Doch auch im gepflegten Garten löst der Rasenmäher nicht alle Probleme. An Rändern und unter Hecken bleiben oft einige Zentimeter breite Grasstreifen stehen. Das rotierende Messer des Mähers erreicht diese Stellen nicht. Für Unkraut zwischen den Pflastersteinen des Carports ist er ebenfalls nicht zuständig. Rund um Blumen- und Hochbeete macht sich gern Wildwuchs breit. Selbst offene Lichtschächte vor Kellerfenstern können zuwachsen. Sie verdunkeln den Keller ungewollt und behindern die Wartung.

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Die richtige Arbeitsreihenfolge wählen

Zunächst erscheint es logisch, erst mit dem Rasenmäher das Grobe zu erledigen. Danach säubert man mit dem Trimmer die Ränder. Die umgekehrte Reihenfolge hat aber einen Vorteil. Der Rasenmäher sammelt anschließend auch den Schnitt des Trimmers auf. Dies gilt, sofern der Schnitt weit genug auf dem Rasen gelandet ist. Der Mäher muss zudem einen Fangkorb nutzen. Anders sieht es aus, wenn Trimmer oder Freischneider größere Flächen bearbeiten. Dies ist der Fall, weil der Untergrund zu uneben ist. Dann arbeitet man sich am besten von einer bereits gemähten Fläche aus vor.

Leistung und Akkulaufzeit im Vergleich

Ohne Akku bekommt man einen leichten, ausdauernden Trimmer mit zwei Schneidköpfen. Nur leise ist er nicht. Akku und Ladegerät gibt es für verschiedene Modelle separat. Es gibt Geräte, die leicht, leise und angenehm zu führen sind. Eine Akkuladung reicht hier jedoch nur für zehn bis fünfzehn Minuten. Andere Modelle trimmt kräftig. Sie halten mit zwei fünf Komma zwei Amperestunden-Akkus im Test bis zu siebzig Minuten durch. Nur der Faden reißt bei diesen Geräten zu schnell. Im Handel kostet er rund um einhundertfünfzig Euro. Ein Modell überzeugt im Test. Schon mit einem vier Amperestunden-Akku reicht eine Ladung für einen normalen Garten. Ohne Akku kostet der Trimmer ab einhundertdreißig Euro. Er ist eine gute Lösung, auch mit Akku. Bei längeren Rasenkanten und größeren Flächen erleichtert ein Rasentrimmer die Arbeit. Für dichteren Bewuchs kommen kräftigere Motorsensen oder Freischneider infrage.

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Unterschiede und Schneidwerkzeuge erklären

Die Bezeichnungen sind allerdings nicht einheitlich. Rasentrimmer sind meist die leichtesten Geräte. Sie schneiden Gras mit einem Mähfaden oder Kunststoffmessern. Motorsensen bieten in der Regel mehr Leistung. Freischneider sind die besonders kräftigen Modelle. Sie sind für anspruchsvolle Mäh- und Rodungsarbeiten gedacht. Die Grenzen sind fließend. Entscheidend sind die Leistung und das zugelassene Schneidwerkzeug. Bei vielen Geräten lassen sich unterschiedliche Schneidwerkzeuge einsetzen. So kann ein Freischneider je nach Modell auch mit Fadenkopf oder Kunststoffmessern arbeiten. Umgekehrt eignet sich nicht jedes Metallmesser für Gehölz. Ein Grasschneideblatt ist für Gras und kräftiges Unkraut gedacht. Für verholzten Bewuchs braucht es ein geeignetes Dickichtmesser oder Sägeblatt. Werkzeug, Schutz und Gerät müssen dabei zusammenpassen. Der Hersteller muss diese Kombination freigegeben haben.

Pflege der Schneidwerkzeuge und Sicherheit

Der Nylonfaden ist das einfachste Schneidwerkzeug. Beim Mähen nutzt er sich ab und wird kürzer. Bei vielen Fadenköpfen tippt man kurz auf den Boden. Damit rückt neuer Faden nach. Ist er zu lang, kürzt ihn eine kleine Klinge an der Schutzhaube. Fäden gibt es in verschiedenen Stärken. Welche zum Gerät passen, steht in der Anleitung. Bei versehentlichem Kontakt gibt der Faden eher nach als ein Metallmesser. Harmlos ist er dennoch nicht. Auch er kann verletzen und Steinchen wegschleudern. Beim Verschleiß entsteht zudem Kunststoffabrieb. Dieser bleibt in der Umgebung zurück. Kunststoffmesser schneiden Gras und nicht verholzten Bewuchs. Sie nutzen sich ebenfalls ab. Beschädigte oder bis zur Verschleißgrenze abgenutzte Messer muss man ersetzen. Steine und andere harte Hindernisse sollte man meiden. Sie können die Messer beschädigen und weggeschleudert werden. Auch Kunststoffmesser erzeugen beim Verschleiß Abrieb. Wie viel es im Vergleich zum Faden ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Je nach Bauform eignen sie sich für Gras, dichtes Gestrüpp oder dünnes Gehölz.