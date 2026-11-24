Auf zwei Linien fahren Busse statt Bahnen. Wo es länger dauert und eine Haltestelle verlegt wird.

Auf zwei AKN-Linien fallen am kommenden Wochenende die Züge aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Fahrgäste müssen allerdings mehr Zeit einplanen. Busse statt Bahnen: Aufgrund von Bauarbeiten müssen Fahrgäste auf zwei AKN-Linien am kommenden Wochenende auf Busse umsteigen.

Betroffen sind die Linien A2 und A3 . Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwar eingerichtet – Fahrgäste müssen allerdings mehr Zeit einplanen: Die Fahrt dauert voraussichtlich 15 bis 20 Minuten länger. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten zur Beseitigung einer Langsamfahrstelle in Henstedt-Ulzburg. Dafür muss der Zugverkehr auf kurzen Teilabschnitten der beiden Linien vorübergehend eingestellt werden, wie die Bahngesellschaft am Montag mitteilte.

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Die Sperrung beginnt am Samstag, 28. November, um 6 Uhr und dauert bis Sonntag, 29. November, um 23 Uhr. Auf beiden Streckenabschnitten wird ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet.

Fahrgäste der Linie A3 müssen dabei eine Besonderheit beachten: In Alveslohe fahren die Ersatzbusse in Richtung Ulzburg Süd nicht wie gewohnt am Bahnhof ab. Stattdessen befindet sich die eigens eingerichtete Haltestelle in der Straße „Am Bahnhof“ auf Höhe des Spielplatzes.

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Zudem kann die Haltestelle Henstedt-Ulzburg nicht von den Ersatzbussen der Linie A3 angefahren werden. Fahrgäste mit diesem Ziel sollten deshalb ab Ulzburg Süd in die Züge der Linie A2 umsteigen. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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