Akt des Fehlverhaltens im Fußball-Derby zwischen FC Barcelona und Espanyol

Ein Eklat im Liga-F-Duell zwischen FC Barcelona und Espanyol sorgt für Schlagzeilen. Die ehemalige spanische Nationalverteidigerin María «Mapi» León wird beschuldigt, ihrer Gegnerin Daniela Caracas zwischen die Beine gegriffen zu haben. Während FC Barcelona die Intimsphäre von Caracas verletzt sieht und die kolumbianische Verteidigerin unterstützt, bestreitet León jegliches Fehlverhalten und spricht von «einfacher Spielerei». Die Situation spitzt sich zu, als beide Spielerinnen in den sozialen Netzwerken angefeindet werden.

Der Fußball ist nicht gerade bekannt dafür, friedvoll zu sein. Das gilt auch für die Frauenteams beider Klubs, die am Sonntag in der Liga F aufeinandertrafen. Eine Szene aus der Partie könnte aber Konsequenzen über den Fußball hinaus haben. Nach einer Viertelstunde lieferten sich die ehemalige spanische Nationalverteidigerin María «Mapi» León vom FC Barcelona und Daniela Caracas von Espanyol beim Stand von 0:0 ein Wortgefecht und eine leichte Schubserei.

Eigentlich normal für eine Szene vor einem Eckball. Dann ist auf Fernsehaufnahmen aber zu sehen, wie León ihrer Gegenspielerin offenbar zwischen die Beine greift. Das Spiel lief weiter. Auch eine Beschwerde von Caracas bei der Schiedsrichterin gab es offenbar zunächst nicht. Der FC Barcelona verurteilt die Szene in einer Erklärung und betont, dass León die Intimsphäre von Caracas verletzt habe. Der Klub würde die kolumbianische Verteidigerin im Falle einer Klage unterstützen. Caracas habe das Geschehen erst später realisiert, heißt es in der Erklärung des Klubs weiter. Sie habe aber nicht wütend darauf reagieren wollen, um eine Disziplinarstrafe zu vermeiden. Damit hätte sie der Mannschaft geschadet. Am Abend reagierte León. Sie bestreitet jegliches Fehlverhalten; unter keinen Umständen käme sie auf die Idee, den Intimbereich einer ihrer Kolleginnen zu berühren. León bezeichnete den Eklat als «einfache Spielerei», die nicht diese Öffentlichkeit oder Beachtung verdiene. Sie kritisierte die Situation scharf und deutete sogar an, dass sie rechtliche Schritte wegen möglicher Verleumdung einleiten könnte. León kritisierte in ihrer Erklärung aber auch Beleidigungen gegen Caracas in den sozialen Netzwerken. Laut Espanyol habe es davon Hunderte Fälle gegeben. Inwiefern der 29 Jahre alten León nun Konsequenzen drohen, ist unklar. Das gilt auch für eine sportliche Sperre. Der spanische Fußballverband meldete sich am Montag nicht zu den Vorwürfen. Das Spiel endete übrigens 2:0 für den FC Barcelona. Das Team gilt seit Jahren als das wohl beste Team Europas, in den beiden vergangenen Saisons hat Barcelona den Titel der Liga F gewonnen.





