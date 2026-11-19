Nach der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY sind neue Hinweise zum Mordfall Alexander Luchterhandt eingegangen. Die Polizei untersucht diese Spurensicherung im Berliner Ermittlungsverfahren.

Die Polizeibehörde in Berlin hat bestätigt, dass nach der Ausstrahlung der Kriminalsendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" mehrere neue Hinweise zum Fall des verschwundenen und mutmaßlich ermordeten Journalisten und Informanten Alexander Luchterhandt eingegangen sind. Ein Polizeisprecher gab am darauffolgenden Vormittag an, dass unter den bisher insgesamt sieben eingegangenen Meldungen jedoch noch keine als heiße Spur eingestuft werden kann. Die vorliegenden Informationen werden aktuell als eher mutmaßlicher Natur und als Ideen zur Weiterverfolgung des Falls beschrieben.

Mordfall Alexander Luchterhandt: Die aktuellen Ermittlungsmerkmale

Der 49-jährige Alexander Luchterhandt verschwand unter bis heute ungeklärten Umständen am 8. Mai 2005 in seiner Berliner Wohnung. Luchterhandt, der seinen Lebensunterhalt unter anderem durch das illegale Abhören des Polizeifunks und den Verkauf dieser Informationen bestritt, soll in seiner Unterkunft in einem Hochhaus im Berliner Bezirk Lichtenberg beträchtliche Mengen an Bargeld gelagert haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ermittler fest, dass das Geld fehlte, was die Polizei als starken Indizienwert für eine kriminelle Motivebene wertet.

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Die staatlichen Ermittlungsbehörden gehen seither fest davon aus, dass Luchterhandt das Opfer einer Tötung wurde und nicht einfach nur spurlos verschwunden ist. Bis zum heutigen Tag konnte die Leiche des Opfers nicht sichergestellt werden, was die Ermittlungen erschwert und die Suche nach Beweismitteln im offenen Raum erfordert. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei sind daher nach wie vor auf externe Hinweise angewiesen, um den Tathergang vollständig rekonstruieren zu können und die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen.

Staatliche Position und historische Ermittlungshürden

Die zuständige Staatsanwältin Henrike Hillmann betonte in der Fernsehsendung, dass ein großes öffentliches Interesse an der Aufklärung des Falles bestehe. Ein zentrales Hindernis in den vergangenen Jahren war der Tod eines Hauptverdächtigen, der im Jahr 2005 kurzzeitig in Untersuchungshaft war, wodurch Ermittlungen gegen diese Person obsolet wurden. Zudem wurden frühere Ermittlungsverfahren gegen weitere Verdächtige aus rechtlichen oder Beweismangelgründen eingestellt, was die Lücke im Täterbild vergrößerte.

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Hillmann erklärte, dass die Behörden speziell frühere Bekannte von Luchterhandt oder Personen ansprechen wollen, die als Tatbeteiligte in Frage kommen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Delikten, die bereits verjährt sind, sowie auf Personen, die möglicherweise ihr Gewissen erleichtern möchten und sich nun melden. Dieses Vorgehen nutzt die psychologische Komponente der Sendung, um Personen anzusprechen, die über entscheidende Informationen verfügen, sich aber bisher aus Angst oder Loyalität nicht geäußert haben.

Suche nach Helfern und konkrete Suchgebiete in Berlin-Wannsee

Neben der Identifizierung der direkten Täter suchen die Ermittlungsbehörden weiterhin nach weiteren Helfern des oder der Täter. Ein relevanter Ansatzpunkt in dieser Angelegenheit ereignete sich erst vor knapp zwei Jahren, als sich ein früherer Freund des damaligen Hauptverdächtigen meldete und erklärte, dieser habe ihm die Tat gestanden. Diese Aussage war ein wesentlicher Impuls für die aktuelle Wiederbelebung des Interesses an dem Fall, da sie eine konkrete Täterbeziehung bestätigte.

Auf Basis dieser und anderer Hinweise wurde eine spezifische Suche nach einem Grundstück in Berlin-Wannsee initiiert. Die Behörden hofften, durch diese gezielte Maßnahme im Jahr 2025 auf Spuren des Opfers oder der Waffentaten zu stoßen. Diese Suche verzeichnete jedoch bisher kein positives Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft bestätigt damit, dass trotz konkreter Indizien und geständnisartiger Äußerungen Dritter noch keine physische Evidenz gefunden wurde, die den Tathergang endgültig vor Gericht beweisen könnte.