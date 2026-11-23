Laut einer YouGov-Umfrage für HDI vertrauen 30 Prozent der Berufstätigen Wertpapieren wie Aktien oder Fonds als beste Form der Altersvorsorge, der höchste gemessene Wert seit 2020. Besonders junge Menschen unter 40 Jahren setzen auf die Börse, während das Vertrauen in die gesetzliche Rente bei allen Altersgruppen deutlich sinkt. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist laut dem Deutschen Aktieninstitut auf rund 14 Millionen gestiegen.

mit Aktien gewinnt für Berufstätige an Beliebtheit – gerade bei jüngeren Menschen. Nach einer repräsentativen YouGov-Umfrage hält die Mehrheit der Berufstätigen unter 40 Jahren Aktien für gut geeignet, um eine Altersvorsorge aufzubauen.

Unter den Arbeitnehmern über 40 Jahren teilt dagegen weniger als die Hälfte diese Ansicht. sind demnach Wertpapiere wie Aktien oder Fonds die Form der Altersvorsorge, der am meisten vertraut wird. Seit 2020, als der Anteil bei 19 Prozent lag, ist die Zustimmung stark gestiegen und erreicht den höchsten je gemessenen Wert in der jährlichen Umfrage im Auftrag der HDI-Versicherung.

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Von den unter 40-Jährigen lehnt nur knapp ein Fünftel Aktien zur Altersvorsorge ab, bei den Älteren sind es dagegen 29 Prozent. Zugleich schrumpft das Vertrauen in die gesetzliche Rente. Nur 13 Prozent der Befragten unter 40 Jahren gaben an, am meisten darauf zu vertrauen. 2020 war es ein Prozentpunkt mehr.

Deutlicher ist der mittelfristige Vertrauensverlust der Befragten über 40: Seit 2020 sank das Vertrauen in die gesetzliche Rente von 27 auf 16 Prozent, so die Umfrage, für die zwischen dem 10. Juni und 3. Juli rund 3.800 Berufstätige ab 15 Jahren befragt wurden. Insgesamt vertrauen nur 15 Prozent der Befragten der gesetzlichen Rente.

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Bei den beliebtesten Formen der Altersvorsorge liegt laut Studie nur das eigene Haus oder die eigene Wohnung vor der Börsenanlage. Vermietete Immobilien sind weniger populär, nur jeder Fünfte sieht darin eine vertrauenswürdige Anlage für die Rente. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist stark gewachsen. Dem Deutschen Aktieninstitut zufolge besaßen 2025 gut 14 Millionen Menschen Aktien, Aktienfonds und/oder ETFs – fast zwei Millionen mehr als im Vorjahr.

Das seit Jahren steigende Interesse der jungen Generation an der Aktienanlage habe sich „deutlich verfestigt“, so das Aktieninstitut. Die Umfrage der HDI zeigt zudem regionale Unterschiede: Der gesetzlichen Rente vertrauen in Ostdeutschland rund 18 Prozent der Befragten, im Westen sind es nur 14 Prozent. Im Vorjahr setzten aus beiden Regionen noch 17 Prozent der Befragten auf die gesetzliche Rente.

In den ostdeutschen Bundesländern ist allgemein die Risikofreude in Sachen Geld geringer: Hier vertrauen mehr Berufstätige Sparkonten als Altersvorsorge als im Westen . Dieser Unterschied zeigt sich auch bei Bargeld, hier ist es ein Fünftel der Befragten im Osten und 15 Prozent im Westen. Im Westen vertrauen 32 Prozent auf Aktien, im Osten sind es nur 25 Prozent. Veröffentlicht nach den redaktionellen Standards des Handelsblatts. Mehr Informationen finden Sie in unseren