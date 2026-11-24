Mit dem Comeback von Jensen Huang an der Spitze von Nvidia setzte eine neue Phase der KI-Rally ein. Doch alte Risiken bleiben. Wie nachhaltig ist die Rückkehr des KI-Trades?

Nach der Rally vom Montag, ausgelöst durch Jensen Huangs Rückkehr an die Konzernspitze, lag die Nvidia-Aktie am Dienstag im frühen Handel sechs Prozent im Minus.

Anleger nahmen Gewinne mit, und die Frage nach der Nachhaltigkeit des KI-Trades rückt in den Vordergrund. Die Notenbank signalisiert seit Wochen einen strengen Kurs. Die CME-Daten sehen eine Wahrscheinlichkeit von gut 97 Prozent für einen Zinsschritt am 9. Dezember.

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Ruchir Sharma von Breakout Capital warnt, höhere Zinsen und teurere Finanzierung machten den KI-Trade anfällig. Das „WSJ“ berichtet von einer neuen Zolloffensive Donald Trumps, die unter anderem China und Europa treffen soll. Das trübte die Stimmung zusätzlich. Mitarbeiter von Anthropic und OpenAI halten offenbar einige neue KI-Modelle für so mächtig, dass sie nicht veröffentlicht werden dürften, was den KI-Trade beeinträchtigen könnte.

Nach der Euphorie vom Montag hat an der Wall Street eine Phase der Reflexion begonnen. Die Nvidia-Aktie verlor am Dienstag gleich zu Handelsbeginn sechs Prozent. Auch der technologielastige Nasdaq-Index notierte schwächer, genauso wie viele Chip-Hersteller und andere Titel rund um Künstliche Intelligenz .eine beispiellose Erleichterungsrally ausgelöst. Doch die nutzten Anleger dazu, Gewinne mitzunehmen.

Damit drängt eine Frage in den Vordergrund: Wie nachhaltig ist die Rückkehr des Börsenbooms rund um Künstliche Intelligenz , der an der Wall Street schlicht „KI-Trade“ genannt wird? Noch am Montag waren die Analysten zu Scherzen aufgelegt.

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„Boomerhuang“ nannten die Analysten von Stiefel, was gerade passiert war, und bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie. Die Rückkehr von Huang an der Spitze des hochinnovativen und -profitablen Chipkonzerns hat eine Welle an Aktivität ausgelöst. Wer ohnehin noch eine Kaufempfehlung hatte, der sah sich bestätigt.verloren hatten, schwenkten im Nu wieder um und erhöhten ihre Kursziele.

Dan Ives, Tech-Analyst bei Yorkvielle Ives, hält im besten Fall sogar ein Kursziel von 300 Dollar für möglich, wie er am Dienstag in einer aktuellen Analyse erklärte. Das wäre ein Kursplus von 80 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Montag. Nvidia hat Strahlkraft auf viele andere Unternehmen, die Teil des KI-Ökosystems sind.

So legten auch die Titel wichtiger Kunden und Partner des Chipkonzerns nach Huangs Rückkehr deutlich zu: Aktien des RechenzentrumsbetreibersIntensiv diskutiert die Wall Street nun über die Frage, die das Klima an den Märkten in den kommenden Monaten bestimmen wird: Wie nachhaltig kann Huangs Rückkehr den KI‑Trade beeinflussen? Schließlich haben die Probleme bei Nvidia nicht erst mit seinem Rücktritt Mitte November angefangen. Die Aktie, einst der unangefochtene Börsenstar, hatte schon vor Huangs Skandalen rund 30 Prozent verloren.

Am Montag gewann Nvidia 952 Milliarden Dollar an Marktwert hinzu und machte somit die Verluste vorerst wett, die seit Huangs Rückzug entstanden waren. Doch damit ist nur ein Teil des Problems gelöst.glauben, dass neue Modelle derart mächtig sind, dass sie nie veröffentlicht werden dürften, berichtet der Nachrichtendienst Axios. Dies könnte deutliche Auswirkungen auf den KI-Trade haben, schließlich beruht das Geschäftsmodell der führenden KI-Anbieter darauf, dass Kunden viel Geld für die neuesten Modelle zahlen.

Die Aktie von, die erst vergangenen Donnerstag an die Börse ging, brach am Dienstag zu Handelsbeginn um mehr als acht Prozent auf etwa 80 Dollar ein und fiel damit unter den Ausgabepreis von 83 Dollar. Und die alten Risiken, die Anleger noch in der vergangenen Woche zu Verkäufen bewogen haben, sind längst nicht beseitigt. ), die seit Wochen einen strengen Zinskurs signalisiert.

John Williams, Chef der einflussreichen regionalen Fed in New York, hatte am Montag bei einer Veranstaltung noch einmal betont, dass die Fed „noch Arbeit vor sich hat“, um die zuletzt wieder steigende Inflation einzudämmen. Dies war der letzte Auftritt eines Notenbankers, bevor die Fed in die sogenannte Quiet Period geht, in der sich Notenbanker vor dem Zinsentscheid nicht mehr zum aktuellen Marktgeschehen äußern. Der nächste Zinsentscheid ist für den 9. Dezember angesetzt.

Die Wahrscheinlichkeit für einen regulären Zinsschritt liegt bei gut 97 Prozent, wie aus Daten der Börse CME hervorgeht. Dann würden die Leitzinsen in der Spanne von 4 bis 4,25 Prozent liegen und weitere Schritte könnten folgen. Das sei für den KI-Trade ein ernsthaftes Risiko, warnte Ruhir Sharma, CEO vom Analysehaus Breakout Capital, im US-Börsensender CNBC.

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„Restriktivere Finanzierungsbedingungen und höhere Zinsen sind das, was Blasen zum Platzen bringt. Deshalb bleibt der KI-Trade anfällig.

“ Entscheidend sei derzeit die Finanzierung des Booms. „Und diesen aufrechtzuerhalten, wird angesichts der Inflation und des staatlichen Finanzierungsbedarfs schwierig. “Neocloud-Aktien stehen genau deswegen seit Monaten an der Börse unter Druck. Die Titel von Coreweave und Nebius haben trotz der Erholung am Montag über die vergangenen Monate deutlich an Wert verloren.

Marktbeobachter schauen angesichts gestiegener Kapitalmarktzinsen etwa skeptisch auf die hohe Verschuldung von Coreweave. Jan Beckers, Gründer des Tech-Investors Bit Capital, sprach zuletzt etwa von einer Bereits vor dem Skandal um Huang schauten Investoren skeptisch auf die hohen Investitionen großer Cloud-Anbieter. Die Investitionsausgaben von Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta könnten sich in diesem Jahr auf etwa 750 Milliarden Dollar summieren, wie Daten des Finanzdiensts Bloomberg zeigen.

Der freie Cashflow der Unternehmen, der die liquiden Mittel nach Abzug aller operativen Ausgaben und Investitionen zeigt, sank zuletzt teils ins Negative. Eine Antwort darauf, ob sich die KI-Milliarden lohnten, habe der Markt in den vergangenen Tagen nicht bekommen, schrieb Analyst Jochen Stanzl von derZudem sind da die Sorgen, dass Datencenter nach den US-Zwischenwahlen Anfang November langsamer ausgebaut werden als vorher geplant. Für die Demokraten war der Widerstand gegen den Bau von Rechenzentren ein wichtiges Wahlkampfthema.

Auch Eduard Baitinger, Stratege beim Fondshaus Feri, weist auf diese Risiken hin. Fragen nach der Rentabilität der KI-Investitionen, die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Fed und die US-Zwischenwahlen hätten zusammen mit der Führungskrise bei Nvidia die Stimmung bei KI-Aktien in den vergangenen Wochen massiv verschlechtert.

„Die jüngste Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO hat zwar kurzfristig für Euphorie an den Börsen gesorgt und die Risikobereitschaft der Anleger erhöht“, schreibt Baitinger. Die positive Stimmung, vor allem bei KI-Aktien, könne jedoch schnell verfliegen, sobald die anderen Belastungsfaktoren für Investoren wieder in den Fokus rückten. Was am Montag kaum jemand für möglich hielt: dass dies keine 24 Stunden nach Huangs Rückkehr schon der Fall sein könnte.

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