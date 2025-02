Aktienbewertungen: Überbewertung trotz Euphorie?

Die Aktienmärkte befinden sich in einer widersprüchlichen Situation. Trotz hoher Bewertungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten herrscht unter Kleinanlegern Euphorie. Können die günstigen Preise für gute Unternehmen bald wieder zurückkehren?

Beim Investieren geht es nicht nur darum, gute Unternehmen zu kaufen, sondern sie zu guten Preisen zu kaufen. Wer diesen Unterschied nicht versteht, sollte besser kein Investor sein, so Howard Marks. Viele der Anleger, die heute an den Märkten aktiv sind, scheinen genau diesen Unterschied nicht zu begreifen – möglicherweise einer der Gründe, warum sich in den letzten Jahren immer wieder Blasen gebildet haben.

Die Aktienbewertungen sind mittlerweile so hoch, dass, wie Paul Tudor Jones feststellt: „Selbst nach einem Markteinbruch von 30 % wären wir immer noch leicht überbewertet.“ Trotzdem ist die Stimmung unter Kleinanlegern so euphorisch wie nie zuvor – sogar noch höher als auf dem Höhepunkt des Meme-Aktien-Hypes im Jahr 2021, wie Bloomberg berichtet. Gleichzeitig scheinen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die solche extremen Bewertungen möglich gemacht haben, langsam zu kippen. Ian Harnett stellt die entscheidende Frage: „Wie lange können geldpolitische Unsicherheiten hoch und Risikoprämien so niedrig bleiben?“ Vielleicht werden Investoren wie Marks und Jones also schon bald wieder die Chance bekommen, nicht nur „gute Dinge“ zu kaufen – sondern sie auch zu guten Preisen.





InvestingDE / 🏆 77. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Aktien Bewertung Euphorie Wirtschaft Markteinbruch

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MICROSTRATEGY heißt jetzt STRATEGY, aber die Überbewertung bleibtDas IT-Geschäft von MicroStrategy war schon lange nur noch ein unbedeutender Teil der Gesamtstrategie, im Grunde ist das Unternehmen ein börsennotierter Bitcoin-Hodler.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Bayern München hält trotz Sieg in Freiburg die Euphorie in GrenzenTrotz des 2:1-Sieges beim SC Freiburg und des 2:2-Remis von Bayer Leverkusen bei RB Leipzig hält sich die Euphorie beim FC Bayern München in Grenzen. Die Mannschaft führt mit sechs Punkten Vorsprung an, doch man will sich noch nicht mit der Meisterschaft zufrieden geben.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »

München und Regierung von Oberbayern streiten sich über Millionenbeträge für GeflüchteteDie Stadt München und die Regierung von Oberbayern sind in einem Streit über Millionenbeträge, die die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben hat. Die ROB erstattet die Gelder zwar rückwirkend, doch auf viele Ausgaben bleiben die Münchner im Stich. Der größte Streitpunkt sind die Baukosten für Unterkünfte, für die die ROB pauschale Vorauszahlungen leistet, die oft von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Weiterlesen »