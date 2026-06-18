Aktienbrauerei Kaufbeuren meldet Insolvenz an - Sanierung in Eigenverwaltung gestartet

Die traditionsreiche Aktienbrauerei Kaufbeuren mit über 700 Jahren Geschichte hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen kämpft mit gestiegenen Energiekosten, absentem Zucker- und alkoholfreiem Biermarkt sowie hohem Personalaufwand. Von den 84 Beschäftigten sind langfristig bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze bedroht, während die Produktion vorerst weiterlaufen soll. Gleichzeitig werden Investoren und Grundstücksverkäufe zur Kapitalbeschaffung geprüft, um den Brauereistandort zu erhalten.

Die traditionsreiche Aktienbrauerei Kaufbeuren , die auf eine über 700-jährige Geschichte zurückblickt, hat ein Insolvenz verfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Das Amtsgericht hat dem Antrag stattgegeben, womit ein umfassender Sanierung sprozess beginnt.

Die Gesellschafter seien nicht mehr bereit gewesen, weitere Verluste zu akzeptieren, erklärt Sanierungsexperte Volker Peter Zimmerer, der die operative und strategische Führung des Unternehmens übernimmt. Als Hauptgründe für die Krise nennt er extrem gestiegene Energiekosten, mangelnde Erfolge bei neuen Biersorten ohne Zucker und Alkohol sowie einen hohen Personalstand. Die Brauereibranche befindet sich insgesamt in einer schwierigen Lage, da der Bierkonsum in Deutschland kontinuierlich sinkt. Allein 2025 ging der Konsum um 5,8 Prozent zurück und die Abnahme setzt sich fort.

Für die 84 Mitarbeiter der Aktienbrauerei Kaufbeuren bedeutet die Insolvenz erhebliche Unsicherheit. Ihre Gehälter sind zunächst für drei Monate über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert, doch langfristig könnten bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen, wie aus BILD-Informationen hervorgeht. Trotz der finanziellen Probleme soll der Betrieb in Kaufbeuren ohne Unterbrechung weiterlaufen und alle Kunden wie gewohnt beliefert werden. Das oberste Ziel sei der Erhalt der Brauerei, betont Zimmerer.

Parallel wird nach neuen Investoren gesucht, um den Standort dauerhaft zu sichern. Zudem sollen Grundstücksverkäufe frisches Kapital beschaffen. Gleichzeitig stehen tiefgreifende Veränderungen im Unternehmen an. Die Aktienbrauerei Kaufbeuren, deren operatives Geschäft mehrheitlich internationalen Investoren gehört, ist nicht der einzige Betrieb in der Region, der ums Überleben kämpft.

Auch anderswo bangen Mitarbeiter um ihre Jobs. Laut Deutschem Brauer-Bund haben in den letzten sechs Jahren 137 deutsche Brauereien aufgegeben. Zuletzt schlossen auch Großbrauereien Standorte





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