Aktienkurs nach Quartalszahlen stark gestiegen - Ausblick auf nächste Widerstände

Nach starken Quartalszahlen zeigt sich der Aktienkurs in einem positiven Trend. Im Fokus stehen nun die nächsten Widerstände, die den Weg für weitere Kursgewinne weisen könnten. Ein Blick auf das charttechnische Bild liefert wichtige Hinweise auf die mögliche Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden Tagen und Wochen.

Nach einem Rückgang von dem historischen Höchststand von 336,25 EUR im Jahr 2021 erlebte der Aktien kurs am 22. Januar einen bedeutenden Aufschwung als Reaktion auf die Quartalszahlen . Dieser Aufschwung ereignete sich unter dem Rallyhoch bei 262,80 EUR.

Betrachtet man das kurzfristige Chartbild, scheint ein zeitnaher Angriff auf die nächsten beiden wichtigsten Widerstandslevel bei 262,80/263,75 EUR und 266,21/267,60 EUR wahrscheinlich, solange der nächste Unterstützungsbereich bei 252,60-254,00 EUR nicht durchbrochen wird. Ein Durchbruch über 267,60 EUR würde die mittelfristig relevante Fibonacci-Zielzone von 280,00/284,28 EUR in den charttechnischen Mittelpunkt rücken. Weitere bedeutende Barrieren liegen bei 292,90 EUR und 300,25 EUR. Ein Rückgang unter den Support bei 250,70 EUR würde zunächst zu einer Preisdehnung der Gegenbewegung mit Zielrichtung 243,48-245,80 EUR führen. Eine signifikante Trübsal des mittelfristigen Chartbildes würde erst unterhalb der stabilen Unterstützungszone bei aktuell 228,84-236,22 EUR eintreten.





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Aktien Charttechnik Widerstände Unterstützungen Quartalszahlen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

British American Tobacco ADR: Aktienkurs steigt vor QuartalszahlenDie Aktie von British American Tobacco ADR legt an den Börsen an. Der aktuelle Kurs liegt bei 41,76 USD, was einem Anstieg von 0,37 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Anleger richten den Blick nun auf die Quartalszahlen, die am 13. Februar veröffentlicht werden sollen.

Weiterlesen »

Quartalszahlen und Ausblick: Mit 26 Prozent N3-Chip-Umsatz übertrifft TSMC die ErwartungTSMC hat die hohen Erwartungen an das letzte Quartal noch einmal übertroffen. Der Umsatz legt deutlich zu, der Gewinn noch mehr.

Weiterlesen »

AMD-Quartalszahlen: Rekordumsatz, AI-Wachstum und ein (zu) verhaltener AusblickUmsatzerwartungen übertroffen, MI355X vorgezogen, aber dennoch ein verhaltener Ausblick. Die Börse schickt AMDs Aktie deutlich ins Minus.

Weiterlesen »

Infineon erhöht Jahresprognose | Börsen-ZeitungInfineon hat mit relativ guten Quartalszahlen und einem erhöhten Ausblick die Anleger überzeugt.

Weiterlesen »

TUI Aktie vor dem Ausbruch? Widerstände im FokusDie TUI-Aktie befindet sich nach einer Konsolidierung von ihrem 52-Wochen-Hoch bei 8,88 Euro auf jüngst erreichte 7,442 Euro in einer spannenden Phase. Die zentrale Frage: Gelingt dem Anteilschein des

Weiterlesen »

Deutsche Bank Aktie: Widerstände durchbrochen - neue bullische DynamikDie Deutsche Bank Aktie hat mit dem heutigen Ausbruch über die Marke von 17,84 Euro ein charttechnisches Signal gesetzt. Dieser Widerstandsbereich, der teilweise auf Aktienkurse aus dem Jahr 2017 zurückreicht

Weiterlesen »