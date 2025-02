Aktienmarkt gönnt sich Pause, Dollar profitiert nicht von US-Handelspolitik

Der deutsche Aktienmarkt gönnt sich am Freitag eine Verschnaufpause nach der jüngsten Klettertour. Der Dax liegt mit 0,2% im Minus, das Rekordhoch bleibt aber in Sichtweite. Der Euro Stoxx 50 liegt hingegen leicht im Plus. Die US-Handelspolitik belastet den Markt, der Dollar profitiert davon nicht. Der Euro legt zu.

Die Aktienanleger gönnen sich am Freitag eine Verschnaufpause nach der jüngsten Klettertour. Der Dax , der am Vortag noch bis auf das Allzeithoch von 22.624 Punkten geklettert war, liegt aktuell bei 22.576 Punkten mit 0,2% im Minus. Das Rekordhoch bleibt damit aber in Sichtweite. Der Euro Stoxx 50 liegt hingegen leicht im Plus. Er notiert bei 5.513 Punkten und weist damit einen Aufschlag von 0,2% aus. Zuletzt hatten Hoffnungen auf einen baldigen Frieden in der Ukraine den Aktienmarkt beflügelt.

Ob der Optimismus diesbezüglich berechtigt sei, werde sich noch zeigen müssen, so die Analysten der Helaba in einem Kommentar. „Inzwischen scheint viel Positives in den Aktienkursen einkomptiert zu sein, so dass die Frage aufkommt, wie lange der Aufwärtsimpuls noch fortbestehen kann.“ Belastet wurde der Markt am Freitag auch ein wenig durch die ungewisse US-Handelspolitik. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag eine entsprechende Anordnung für wechselseitige Zölle auf Waren aus diversen Ländern. Die Gegenzölle bedeuten, dass die USA dort Zölle anheben, wo sie derzeit weniger fordern als ihre Handelspartner. Die Zölle könnten in den nächsten Wochen eingeführt werden. Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Aktien von Fresenius Medical Care, die 4,7% nachgeben. Laut Börsianern drückten die mit Enttäuschung aufgenommenen Geschäftszahlen des US-Dialyseunternehmens DaVita die Titel ins Minus. An den Devisenmärkten kann der Dollar nicht von dem verschärften Kurs in der US-Handelspolitik profitieren. Der Euro legt zu. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,0482 Dollar und ist damit 0,2% fester gegenüber dem Vortag. An den Rentenmärkten sieht es eher nach einem ruhigen Wochenausklang im Bereich der Bundesanleihen aus. Die zehnjährige Bundrendite liegt mit 2,43% auf dem Niveau des Vortages.





