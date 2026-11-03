Aktienmarkt-Woche: Gap, Marvell und Strategy im Fokus der Kurse

Der DAX legte zu, während der Nasdaq fiel. Analyse der Treiber wie Gap, Lumentum, Strategy und OHB samt wikifolio Trader Reaktionen und Prognosen.

Die globalen Börsenmärkte zeigten in der vergangenen Woche ein deutliches Muster der Spaltung. Während der deutsche Leitindex DAX mit einem Plus von 2,5 Prozent und der MDAX mit 2,0 Prozent an Dynamik gewannen, verloren die US-Indizes an Boden.

Der S&P 500 notierte mit minus 0,6 Prozent leicht im Minus, und der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete den stärksten Rückgang mit minus 2,0 Prozent. Diese unterschiedliche Entwicklung spiegelt sich auch in den einzelnen Werten wider, wobei einige Titel durch überdurchschnittliche Quartalszahlen oder strategische Partnerschaften auffielen.

Gap Inc überrascht mit starken Quartalszahlen

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Das amerikanische Bekleidungsunternehmen Gap Inc. setzte im Startquartal 2024 positive Impulse. Der Umsatz stieg auf 3,39 Milliarden US-Dollar, und das Nettoergebnis lag bei 0,41 Dollar je Aktie. Beide Werte übertrafen die Konsensprognosen der Analysten deutlich. Zudem erhöhte der Vorstand die Jahresziele für das laufende Geschäftsjahr. Viele Finanzexperten passten daraufhin ihre Bewertungen an. Der faire Wert der Aktie wurde zuvor bei rund 22 Dollar geschätzt, das durchschnittliche Kursziel stieg nun auf fast 27 Dollar. Dennoch notierte die Aktie nach einem Wochenplus von 38 Prozent über diesem fairen Niveau. Daher raten gute die Hälfte der Research-Häuser lediglich zum Halten, und vier Banken empfehlen sogar den Verkauf des Titels.

Lumentum und Marvell treiben KI-Infrastruktur voran

Der Laserspezialist Lumentum gewann in der vergangenen Woche 11 Prozent auf rund 841 Dollar. Das Unternehmen liefert Laserkomponenten für schnelle Datenverbindungen in Rechenzentren, die für künstliche Intelligenz notwendig sind. StoneX stufte die Aktie am Montag mit einem Kursziel von 1.200 Dollar als Kauf ein. Die Produktionskapazitäten des Herstellers sind laut Unternehmensangaben bis Anfang 2029 weitgehend verplant. Parallel dazu baute Marvell sein Geschäft mit optischen Verbindungen aus und bezieht bereits Laser von Lumentum. Analysten von Bernstein wiesen jedoch auf den hohen Finanzierungsbedarf und mögliche Integrationsprobleme bei aktuellen Kaufvolumina hin.

Strategy verzeichnet Milliarden-Gewinn durch Bitcoin

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Strategy meldete am Donnerstag einen Nettogewinn von 19,5 Milliarden Dollar für das dritte Quartal. Der ausschlaggebende Faktor waren 20,9 Milliarden Dollar Buchgewinne aus der Neubewertung der eigenen Bitcoin-Bestände. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,75 Dollar. Trotz dieses starken Ergebnisses verlor die Aktie des größten börsennotierten Bitcoin-Halters in der vergangenen Woche deutlich an Wert. Grund dafür war der Druck auf die Kryptowährung nach einem Sicherheitsvorfall bei der Börse Binance. Zum 25. Oktober besaß das Unternehmen 848.517 Bitcoin im damaligen Marktwert von rund 68,9 Milliarden Dollar. Zur Finanzierung weiterer Käufe nahm Strategy seit Jahresbeginn gut 21 Milliarden Dollar über Kapitalmaßnahmen auf.

Wikifolio Trader reagieren auf Marktvolatilität

In diesem Umfeld passten auch wikifolio Trader ihre Strategien an. Ein Trader mit einer Performance von 573 Prozent seit Sommer 2018 handelt überwiegend kurzfristig. Er bevorzugt Aktien von Unternehmen mit zukunftsorientierten Produkten, deren fundamentale Kennzahlen positiv sind. Sein Portfolio besteht zu 71 Prozent aus Aktien, 21 Prozent aus ETFs und 2 Prozent aus Hebelprodukten. Die restlichen 6 Prozent hält er aktuell als Cashbestand vor. Ein anderer Trader erweiterte sein Depot um eine Position in Strategy und wichtet die Aktie mit 2,4 Prozent. Sein Fokus liegt auf hoch profitablen Unternehmen mit geringer KGV-Bewertung sowie Wachstumsaktien in zukunftsweisenden Technologien.

OHB profitiert von Aufträgen in der Raumfahrt

Die Aktie des Bremer Konzerns OHB gewann in der vergangenen Woche 8 Prozent auf 224 Euro. Im Wochenhoch betrug das Plus zeitweise fast 28 Prozent, begleitet von heftigen Kursschwankungen. OHB baut Satelliten und Raumfahrtsysteme für zivile und militärische Kunden. Am vergangenen Montag vereinbarte das Unternehmen eine Beteiligung von 25 Prozent an MediaMobil, einem Anbieter für Satellitenkommunikation. Am Mittwoch folgte eine Absichtserklärung mit Astroscale für Projekte zur Weltraumsicherheit. Berenberg bestätigte die Kaufempfehlung am Dienstag mit einem Kursziel von 358 Euro. Das Bankhaus verweist auf Deutschlands milliardenschwere Pläne für militärische Raumfahrt und große Chancen beim geplanten satellitengestützten Kommunikationssystem der Bundeswehr.