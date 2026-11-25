Europol ist in groß angelegten Ermittlungen gegen Betrug mit Lebensmitteln vorgegangen. Über Monate hinweg wurde der internationale Handel mit minderwertigen Produkten verfolgt.

Hygieneverstöße bei der Fleischproduktion in Bulgarien, gepanschter Honig in Kanada oder Zuchtfisch, der als Wildfang verkauft wurde, in Spanien: In einer internationalen Ermittleraktion gegen Lebensmittelbetrug wurden79 Verdächtige festgenommen und 18 Banden ausgehoben.

Es seien Lebensmittel im Wert von knapp 80 Millionen Euro beschlagnahmt worden, teilte Europol in Den Haag mit. An der sechs Monate dauernden Aktion waren 57 Länder beteiligt. Sie wurde unter anderem von der EU-Kommission und Interpol unterstützt. Es seien mehr als eine halbe Million gefälschte Produkte, knapp 230.000 Liter gepanschte Getränke und fast 1,7 Millionen Kilogramm minderwertige Nahrungsmittel beschlagnahmt worden, teilte die europäische Polizeibehörde mit.

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Von dem Betrug waren demnach vor allem Fleisch und alkoholische Getränke sowie Obst und Gemüse betroffen. Die Ermittler sahen nach Informationen von Europol eine große Bandbreite von Betrugsmethoden: Kriminelle panschten Öl, klebten auf billige Weine falsche Etiketten und zeichneten sie so als teure Weine aus. Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen war oder die sogar verdorben waren, wurden neu verpackt und mit neuen Etiketten versehen. Lebensmittelbetrug sei eine Bedrohung der Volksgesundheit, warnt Europol.

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»Gefälschte oder gepanschte Lebensmittel können Krankheiten verursachen, die Lebensmittelsicherheitsstandards untergraben und den Markt verzerren.

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