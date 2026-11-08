Aktion vor dem Reichstag: Palästina-Fahne ersetzt Einheitsflagge

Aktivisten ersetzen die Einheitsflagge vor dem Reichstag durch eine Palästina-Fahne. Polizei und Politik reagieren mit Ermittlungen und scharfer Kritik an der Straftat.

Am Sonntagvormittag ereignete sich ein schwerwiegender Vorfall am Berliner Regierungsviertel, als Unbekannte die Einheitsflagge vor dem Reichstagsgebäude entfernten. Um 11.15 Uhr kletterte ein 22-Jähriger auf den 30 Meter hohen Mast und hisste dort eine Palästina-Fahne, während zwei weitere Personen am Boden filmten und den Vorgang per Livestream auf TikTok verbreiteten. Die Polizei nahm die Tater zunächst fest und ermittelt wegen Straftaten gegen den Staat und seine Symbole.

Detaillierte Abläufe des Vorfalls

Der Haupttäter war mit einem Klettergeschirr ausgestattet und hielt sich etwa eine Stunde und 15 Minuten auf dem Mast auf, wobei er lautstark seine Unterstützung für Palästina bekundete. Polizeisprecher Martin Halweg erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass zwei Mittäter, 20 und 32 Jahre alt, die Tat beobachteten und aufzeichneten. Alle drei Männer besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Gegen 12.30 Uhr ließ sich der Kletterer von der Feuerwehr seilend ab, während Einsatzkräfte die Palästina-Fahne sicherten. Die Feuerwehrausrüstung, darunter eine Drehleiter, versuchte vergeblich, den Mann früher zu erreichen.

Also read Palästina-Flagge am Reichstag: Festnahme nach Flaggenwechsel in Berlin

Reaktion von Politik und Justiz

Die Berliner Landesregierung und Bundesparteien verurteilten die Aktion einstimmig. Regierender Bürgermeister Kai Wegner bezeichnete das Handeln vor dem Symbol der deutschen Einheit am Vorabend des 9. November als unerträglich und verachtungswürdig gegenüber der Demokratie. Julia Klöckner forderte einen besseren Schutz des Parlaments und kritisierte, dass Berlin als Bundesland in der Verantwortung stehe, das Umfeld des Reichstags zu sichern. Sie betonte, dass das Parlament nicht zur Kulisse für Aktivismus werden dürfe.

Advertisement

Rechtliche Folgen und Staatsanwaltschaft

Gegen alle drei Beschuldigten laufen Ermittlungen wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruchs. Zusätzlich prüft die Polizei, ob ein Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz vorliegt, da die Aktion als ungemeldete Demonstration gewertet wird. Der Staatsschutz hat die Fälle übernommen. Der 22-Jährige befindet sich möglicherweise im Unterbindungsgewahrsam, der bis zu 24 Stunden dauern kann, um Wiederholungen zu verhindern. Die anderen beiden wurden vorübergehend festgehalten und werden weiter erkennungsdienstlich behandelt.