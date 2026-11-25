Am sogenannten Orange Day wird heute an Frauen erinnert, die Opfer von Gewalt geworden sind. Am internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen sollen in Berlin mehrere Bundesministerien orange angestrahlt werden. Bundestagspräsidentin Klöckner rief zu mehr Engagement gegen Gewalt an Frauen auf.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hält im Bundestag vor der Debatte über den Haushalt 2027 ein Statement anlässlich der Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen. Diese habe einen historischen Höchststand erreicht, sagte sie im Bundestag anlässlich des sogenannten Orange Days.

Das dürfe die Gesellschaft nicht hinnehmen. Gewalt gegen Frauen beginne im Alltag, in frauenfeindlichen Songtexten, bei der Verbreitung von KI-manipulierter Pornografie oder Vergewaltigungsandrohungen im Internet. Nicht die Opfer von Gewalt sollten sich schämen, sondern die Täter, betonte sie. Anschließend wurde im Bundestag eine Schweigeminute abgehalten.

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Auch in den Bundesländern gibt es zahlreiche Veranstaltungen. In Mecklenburg-Vorpommern etwa werden unter anderem Mahnwachen abgehalten. Das hessische Justizministerium lädt Frauenorganisationen zum Dialog ein, und der Landtag in Rheinland-Pfalz befasst sich in seiner Plenarsitzung mit dem Thema.im Deutschlandfunk erneut an , dass Femizide als Morde bestraft werden sollen. Das betreffe Taten, die aus"Besitzdenken heraus" begangen würden.

Über einen entsprechenden Gesetzentwurf werde gerade abgestimmt. Geschlechtsspezifische Beweggründe sollen demnach ausdrücklich als Mordmerkmal im Strafgesetzbuch verankert werden. Damit soll auch der bislang unterschiedlichen Bewertung solcher Motive durch Gerichte begegnet werden. Allein das werde aber nicht helfen, die Welt zu verändern, so Hubig.

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Ihr sei das Ineinandergreifen von verschiedenen Maßnahmen wichtig, die Gewalt verhindern, die Betroffene unterstützen und die Täter gerecht bestrafen. Die SPD-Politikerin rief dazu auf, das Thema als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten. Es könne nicht sein, dass Mädchen und Frauen zu Hause oder auf der Straße Angst haben müssten. Der Autor Fikri Anıl Altıntaş sieht besonders vermeintlich männliche Rollenbilder als eine Ursache der Gewalt.

An einem solchen Aktionstag müsse man klar aufzeigen, dass der Großteil der Gewalt von Männern ausgehe. Auch in der Politik sieht er Nachholbedarf. Bei den linkeren Parteien nehme er schon eher eine Gleichstellungspolitik wahr, in der CDU habe er noch keinen Mann gesehen, der gesagt habe, da müsse man jetzt einmal grundlegend etwas verändern. Altıntaş.

Alle Männer seien betroffen von patriarchalen Anforderungen und hätten eine Verantwortung, diese Gewalt zu beenden. Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wird seit 1981 jedes Jahr am 25. November als Gedenk- und Aktionstag begangen. Er wird auch als Orange Day bezeichnet.

Dabei soll die Farbe Orange eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen symbolisieren. Der Gedenktag geht zurück auf die Entführung und Ermordung der drei Schwestern Mirabal. Sie waren Regimegegnerinnen in der Dominikanischen Republik und wurden durch Militärangehörige des herrschenden Diktators Trujillo vor 66 Jahren ermordet.