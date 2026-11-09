Aktivist klettert auf Reichstagsmast: Politik fordert mehr Schutz

Ein propalästinensischer Aktivist ersetzte am Sonntag die Deutsche Einheit-Flagge am Reichstag. Die Polizei überprüft nun die Sicherheitsmaßnahmen am Bundestag.

Eine propalästinensische Demonstration am Sonntagvormittag erschütterte die übliche Ruhe rund um das Berliner Parlamentsgebäude. Ein junger Aktivist der Gruppe " Peacefully Against Genocide" kletterte mehr als eine Stunde lang auf den fast dreißig Meter hohen Fahnenmast vor dem Reichstagsgebäude. Er ersetzte dabei die traditionelle Flagge der Deutschen Einheit durch eine Palästina-Flagge. Die Aktion wurde live über die Social-Media-Plattform TikTok gestreamt und sorgte sofort für große mediale Aufmerksamkeit sowie politische Kontroversen.

Ablauf der Aktion am Bundestag

Der 22-jährige Mann nutzte eine Bandschlinge und ein Klettergurt, um sich nach oben zu arbeiten. Zwei weitere Unterstützer sicherten ihn dabei auf dem Boden. In einem späteren TikTok-Interview beschrieb der Kletterer die Tat als sehr anstrengend und betonte, dass der Aufstieg viel Zeit in Anspruch genommen habe. Ob er tatsächlich die Person auf den Videos ist, bleibt vorläufig unbestätigt, doch die Bilder zeigen eindeutig den Moment des Hochklimmens und des darauf folgenden Hissens der roten, grünen und schwarzen Flagge mit weißem Stern und zwei grünen Streifen.

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Polizeiliche Einschätzung und Sicherheitslücken

Martin Halweg, Pressesprecher der Berliner Polizei, erklärte, dass die Fläche rund um den Reichstag grundsätzlich offen ist. Die dort aufgestellten Gitter dienen primär der Lenkung der Besucherströme und nicht als absolutes Hindernis für Kletteraktionen. Die Polizei trägt zwar die Verantwortung für den Außenschutz des Gebäudes, verfügt jedoch nicht über ausreichend Personal, um den Fahnenmast rund um die Uhr zu bewachen. Nur eine ständige Präsenz vor Ort könnte derartige Aktionen nach Ansicht der Beamten effektiv verhindern.

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Reaktionen der politischen Führungsebene

Die Reaktion aus der Politik fiel deutlich aus. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU forderte sofort mehr Schutz für den Deutschen Bundestag. Sie erklärte, dass sie nicht akzeptieren könne, dass solche Vorfälle am Sitz des Parlaments möglich sind, und machte insbesondere das Land Berlin für die Sicherung verantwortlich. Auch der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner verurteilte die Tat scharf. Er nannte das Entfernen der Schwarz-Rot-Gold-Flagge eine Verachtung der deutschen Demokratie und forderte klare Grenzen für politische Proteste.

Forderungen nach verschärften Schutzmaßnahmen

Unionsfraktionschef Thorsten Frei regte sogar die Wiedereinführung einer sogenannten Bannmeile an, um aggressivere Protestformen einzudämmen. Die von Iris Spranger (SPD) geführte Berliner Innenverwaltung erklärte, dass die Ermittlungen des Staatsschutzes andauern. Man prüfe derzeit, inwieweit der konkrete Schutz des Fahnenmastes verbessert werden kann. Die Polizei selbst durfte bisher keine Details zu ihren Sicherheitskonzepten preisgeben, kündigte jedoch an, die Maßnahmen nach dem Vorfall des Sonntags erneut zu überprüfen. Damit bleibt abzuwarten, wie schnell konkrete bauliche oder personelle Veränderungen am Reichstag umgesetzt werden.