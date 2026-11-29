Rund 30 Menschen haben am Freitag eine Niederlassung des Onlinehändlers in der Hauptstadt für etwa 20 Minuten lahmgelegt. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Nötigung ein.

Rund 30 Menschen haben am Freitag eine Niederlassung des Onlinehändlers in der Hauptstadt für etwa 20 Minuten lahmgelegt. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Nötigung ein.

Nach Angaben eines Polizeisprechers versperrten die Demonstrierenden ein Tor des Geländes mit einem Schloss. Dadurch sei es Beschäftigten für etwa 20 Minuten nicht möglich gewesen, das Gelände zu betreten oder zu verlassen. Die Polizei ermittle deshalb gegen alle Beteiligten wegen Nötigung. Auf Anweisung der Einsatzkräfte verlegten die Aktivisten ihre Demonstration am sogenannten Black Friday schließlich auf die andere Straßenseite, wie es von der Polizei hieß.

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Nach Berichten des RBB zeigten die Teilnehmer ein Transparent mit der Aufschrift „No Tech For Apartheid“ . Nach Behördenangaben waren etwa 70 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Sie erfassten die Personalien der Aktivisten für die weiteren Ermittlungen. Das gestaltete sich dem Polizeisprecher zufolge teilweise schwierig: Alle Teilnehmer hätten keinen Ausweis bei sich gehabt und die Fingerkuppen verklebt.