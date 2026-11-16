Aktivisten blockieren Diehl Defence Werkeingang in Lübben

Protestierende der Gruppe Peacefully Against Genocide sperren die Einfahrt zum Diehl Defence Standort in Lübben. Verkehr auf der L42 ist beeinträchtigt.

Mehr als fünfzig Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Peacefully Against Genocide haben am Montagmorgen den Zugang zum Werk Diehl Defence im Spreewerk in Lübben blockiert. Die Gruppe versammelte sich an der Einfahrt des Standorts im Landkreis Dahme-Spreewald und legte damit den Betrieb der Rüstungsfirma zeitweise lahm. Diese direkte Aktion markiert den offiziellen Startschuss für eine Woche voller Demonstrationen gegen die dortige Waffenproduktion.

Verkehrsaussperrung an der L42 und B87

Die Protestaktion hatte unmittelbare Auswirkungen auf den lokalen Verkehr in der Region. Auf der Landesstraße L42 kam es aufgrund der blockierten Zugänge zu erheblichen Einschränkungen für die Fahrzeuginsassen. Zwischen Börnichen und der Bundesstraße B87 sind beide Fahrtrichtungen vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt.

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Protestwoche gegen Waffenausfuhr nach Israel

Die Demonstranten begründen ihre Maßnahmen mit dem Verweis auf die Lieferungen deutscher Waffen an Israel. Die Gruppe kündigte an, dass die Blockade am Standort Lübben nur der Auftakt einer umfangreichen Protestwoche ist. Weitere Aktionen gegen die Rüstungsindustrie sind für die deutsche Hauptstadt Berlin geplant. Damit setzten die Aktiven ihr Anliegen der zivilgesellschaftlichen Solidarität mit den Menschen in Palästina direkt auf die agenda.

Geschichte des Spreewerks als Rüstungsstandort

Der Standort Lübben hat eine lange Tradition im Bereich der Verteidigungsindustrie. Das Werk war in der Vergangenheit als Munitionsfabrik bekannt und diente seit den 1990er-Jahren primär der Entsorgung von Munition. Seit dem Jahr 2024 wird das Spreewerk jedoch von Diehl Defence gemeinsam mit der Tauber-Unternehmensgruppe ausgebaut, was die strategische Bedeutung des Ortes für die aktuelle Produktion unterstreicht.

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Vergangene Aktionen und taktische Vielfalt

Die Gruppe Peacefully Against Genocide ist bereits seit längerem im öffentlichen Raum präsent und hat in der Vergangenheit mehrfach vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Wedding demonstriert. Dabei kam es unter anderem zu Aktionen, bei denen sich mehrere Aktivistinnen auf der Straße festklebten. Ende Oktober kletterte ein weiterer Aktivist der Bewegung auf einen Fahnenmast vor dem Reichstagsgebäude.

Digitale Verbreitung des zivilen Ungehorsams

Um ihre Botschaft zu verbreiten, nutzt die Organisation moderne Medienplattformen. Zwei weitere Personen streamten die jüngsten Aktionen live bei der Videoplattform Tiktok. Diese digitale Präsenz soll die Reichweite der Forderungen nach einer Einstellung der Waffenlieferungen erhöhen und die internationale Aufmerksamkeit auf die Situation in Palästina lenken.