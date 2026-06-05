Aktuelle Aktienkurse und Preisveränderungen

Dieser Artikel liefert die aktuellen Aktienkurse und Preisveränderungen verschiedener Rohstoffe und Energieträger.

Nachdem der Preis tags zuvor bei 73,90 US-Dollar stand, geht der Platinpreis um -6,28 Prozent auf 1.784,50 US-Dollar nach unten. Im Vergleich zum Vortag (1.904,00 US-Dollar) geht es um -6,30 Prozent auf 1.241,50 US-Dollar nach unten.

Der Platinpreis verliert -2,42 Prozent auf 93,05 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,36 US-Dollar. Der Ölpreis (WTI) verliert -2,64 Prozent auf 90,58 US-Dollar. Der Baumwollpreis reduziert sich um -1,52 Prozent auf 0,74 US-Dollar.

Der Haferpreis reduziert sich um -1,73 Prozent auf 3,13 US-Dollar. Der Kaffeepreis sinkt -0,26 Prozent auf 2,47 US-Dollar. Der Mastrindpreis steigt nach 3,53 US-Dollar am Vortag auf 3,54 US-Dollar nach oben. Der Sojabohnenpreis verliert -0,64 Prozent auf 11,22 US-Dollar.

Der Sojabohnenmehlpreis verliert -2,82 Prozent auf 0,74 US-Dollar. Der Erdgaspreis (Natural Gas) verliert -3,33 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Der Heizölpreis verliert -2,18 Prozent auf 94,84 US-Dollar. Der Kohlepreis verliert -0,15 Prozent auf 134,00 US-Dollar.

Der Milchpreis verliert -0,06 Prozent auf 16,13 US-Dollar. Der Heizölpreis verliert -2,18 Prozent auf 94,84 US-Dollar. Der Kohlepreis verliert -0,15 Prozent auf 134,00 US-Dollar





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Aktuelle Markttrends: Preise für Platin, Palladium, Öl und andere RohstoffeIn diesem Artikel werden die aktuellen Markttrends für verschiedene Rohstoffe vorgestellt. Der Platinpreis notiert bei 73,16 US-Dollar, während der Palladiumpreis um -4,34 Prozent auf 1.312,00 US-Dollar nach unten geht. Der Ölpreis (Brent) steigt um 2,03 Prozent auf 97,89 US-Dollar bei 20:30 Uhr.

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