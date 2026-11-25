Überblick über wichtige Themen: Empfehlung zur Kaliumkontrolle bei Herzinsuffizienz, Marktübertritt von Finerenon, Diagnose-Herausforderungen bei Adipositas, Praxisstrategien und neue RNAi-Therapie-Daten.

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Bei Patienten mit Herzinsuffizienz sollte eine Hypokaliämie vermieden werden – vor allem dann, wenn eine kardiale Pumpfunktionsstörung besteht. Das ergab eine Metaanalyse. Aber welcher Kaliumwert ist optimal? Im Oktober wurde Finerenon bei symptomatischer HFpEF vom GBA kein Zusatznutzen gegenüber der Vergleichstherapie anerkannt.

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Deshalb nimmt Hersteller Bayer das Präparat zum 15. Dezember 2026 vom deutschen Markt. Bei Menschen mit Adipositas ist die Aussagekraft etablierter kardiovaskulärer Diagnostik häufig eingeschränkt. Welche Stolpersteine es gibt und wie Ärztinnen und Ärzte dann vorgehen, erläutert eine kardiologische Kollegin.

Der Anteil der Privateinnahmen an den Umsätzen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. In einigen Fachgruppen ging es allerdings in die andere Richtung. Wie kann ich mich im Wettbewerb von meinen Kolleginnen und Kollegen absetzen? Eine Option dafür ist es, Tätigkeitsschwerpunkte zu erwerben und so das Praxisprofil zu schärfen.

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Neue Daten stärken die Evidenz für die Wirksamkeit und das bekannte Sicherheitsprofil der RNAi -vermittelten TTR -Silencing-Therapie mit Vutrisiran bei Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie – über verschiedene ... Bei der HFpEF war das therapeutische Spektrum bisher begrenzt. Seit der Zulassung des nichtsteroidalen Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten Finerenon Anfang 2026 gibt es nun eine neue Therapieoption, ... Typ-2-Diabetes und Adipositas sind keine isolierten Erkrankungen: Sie wirken sich auf zahlreiche Organsysteme aus und verursachen viel Morbidität und Kosten.

Ganzheitliche Prävention ist möglich, wenn die Versorgung die unterschiedlichen Organe gezielt in den Blick nimmt und Risiken früh erkennt. Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin. Zu viel, zu wenig oder nicht geeignet: Viele ältere Menschen sind medikamentös nicht optimal eingestellt. Mit diesen Hilfsmitteln lassen sich geeignete Medikamente auswählen.

In extrem seltenen Fällen können Malignome von Mensch zu Mensch übertragen werden. Wie diese Übertragung erfolgt ist jedoch unklar. Neue Erkenntnisse aus der Tierwelt könnten Hinweise liefern. Lipoprotein wird derzeit heiß diskutiert.

In einem Fallbericht wird die Problematik deutlich: Eine Kardiologin verschreibt bei einem hohen Lp ein Statin, eine Hausärztin rät davon ab. Wie würden Sie entscheiden?

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„Niedriger AMH-Wert? Keine Chance“ und „Ab 40 ist die Wahrscheinlichkeit gering“. Das sind zwei häufigere Fehlannahmen zur In-vitro-Fertilisation, die mit Daten des Deutschen IVF-Registers relativiert werden können. Der Ultraschall ist heute aus der Rheumatologie nicht mehr weg zu denken und wird von Leitlinien teils als erstes bildgebendes Verfahren empfohlen. Was die Sonographie so besonders macht und was genau empfohlen wird.