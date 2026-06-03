Aktuelle Markttrends: Preise für Platin, Palladium, Öl und andere Rohstoffe

In diesem Artikel werden die aktuellen Markttrends für verschiedene Rohstoffe vorgestellt. Der Platinpreis notiert bei 73,16 US-Dollar, während der Palladiumpreis um -4,34 Prozent auf 1.312,00 US-Dollar nach unten geht. Der Ölpreis (Brent) steigt um 2,03 Prozent auf 97,89 US-Dollar bei 20:30 Uhr.
Der Platin preis notiert bei 73,16 US-Dollar, was einem Rückgang von -2,64 Prozent gegenüber dem Vortag von 75,14 US-Dollar entspricht. Der Preis ist um 20:40 Uhr um -3,76 Prozent niedriger bei 1.867,50 US-Dollar.
Am Vortag stand der Preis bei 1.940,50 US-Dollar. Der Palladiumpreis geht um -4,34 Prozent auf 1.312,00 US-Dollar nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.371,50 US-Dollar. Der Ölpreis (Brent) steigt um 2,03 Prozent auf 97,89 US-Dollar bei 20:30 Uhr.
Am Vortag standen noch 95,94 US-Dollar an der Tafel. Der Ölpreis (WTI) notiert bei 96,44 US-Dollar bei 20:41 Uhr, was einem Plus von 2,86 Prozent entspricht. Gestern notierte der Ölpreis (WTI) noch bei 93,76 US-Dollar. Der Baumwollpreis sinkt um -0,40 Prozent auf 0,77 US-Dollar bei 20:20 Uhr.
Der Haferpreis notiert bei 3,28 US-Dollar bei 20:20 Uhr, was einem Rückgang von -2,24 Prozent gegenüber dem Vortag von 3,35 US-Dollar entspricht. Der Kaffeepreis reduziert sich um -2,35 Prozent auf 2,53 US-Dollar bei 19:30 Uhr. Der Lebendrindpreis notiert bei 2,47 US-Dollar bei 20:05 Uhr, was einem Rückgang von -0,37 Prozent gegenüber dem Vortag von 2,48 US-Dollar entspricht. Der Preis für Sojabohnenmehl gibt -1,72 Prozent auf 320,60 US-Dollar nach.
Der Sojabohnenölpreis steigt um 0,28 Prozent auf 0,79 US-Dollar bei 20:40 Uhr. Der Erdgaspreis (Natural Gas) notiert bei 3,22 US-Dollar bei 20:40 Uhr, was einem Plus von 1,80 Prozent gegenüber dem Vortag von 3,17 US-Dollar entspricht. Der Mageres Schwein Preis notiert bei 0,96 US-Dollar bei 20:20 Uhr, was einem Plus von 0,52 Prozent gegenüber dem Vortag von 0,96 US-Dollar entspricht. Der Milchpreis reduziert sich um -4,61 Prozent auf 16,13 US-Dollar bei 20:23 Uhr.
Der Kohlepreis steigt um 4,05 Prozent auf 101,71 US-Dollar bei 20:40 Uhr. Der Reispreis notiert bei 12,53 US-Dollar bei 20:15 Uhr, was einem Rückgang von -1,03 Prozent gegenüber dem Vortag von 12,66 US-Dollar entspricht. Der Holzpreis gewinnt 0,85 Prozent auf 593,50 US-Dollar hinzu. Der Erdgaspreis (TTF) steigt um 2,81 Prozent auf 48,52 Euro bei 20:20 Uhr
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