Aktuelle Nachrichten aus Berlin

Ein Überblick über die wichtigsten Ereignisse in Berlin, darunter die Bundestagswahl, die Berlinale, die Luftqualität, Verkehrsprobleme, die Zukunft des Studio Babelsberg und die Debatte über autonomes Fahren.

In Berlin können Kandidaten in zwölf verschiedenen Wahlkreisen das Direktmandat über die meisten Erststimmen gewinnen und damit in den Bundestag einziehen. Der Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf ist besonders umkämpft. Die 75. Berlinale wurde am Donnerstag offiziell eröffnet. Einige Gäste nutzten die Bühne, um politische Standpunkte zu vertreten. Es ging dabei um rechte Tendenzen, Einsparungen bei der Kultur in Berlin und den Nahost-Konflikt. Die Luftqualität in Berlin war zuletzt schlecht.

Ein Start-Up in Berlin-Tegel verspricht Abhilfe durch Algen, die Schadstoffe aus der Luft aufnehmen sollen. Der Wintereinbruch hat auf den Straßen in Berlin und Brandenburg schwere Fahrbedingungen verursacht. Es kam zu zahlreichen Unfällen, in Brandenburg waren es mehr als 300. Im Studio Babelsberg wurden Filme wie 'Die Tribute von Panem' und 'Inglourious Basterds' gedreht. Doch das größte Filmstudio Europas kämpft seit zwei Jahren mit hohen Verlusten. Wie will der neue Chef das Studio aus der Krise bringen? Wählerinnen und Wähler können ab sofort ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben. Die Briefwahl wird immer beliebter. Für Verwaltungen bedeutet das zwei Wochen Dauerbeschäftigung, zum Beispiel in Neuhausen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Berliner Verkehrsbetrieben streiken am Montag. Rad, Roller, Bahn oder Auto sind Alternativen. Leihfahrzeuge sind in Berlin am Streiktag allerdings nicht einfach zu bekommen. Bis zu fünf Jahre ins Gefängnis für das Verteilen von Essen und Kleidung - das könnte fünf Aktivisten aus Ostpolen drohen. Sie haben Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze geholfen. Die steile Startroute am BER, auch genannt 'Kotzkurve', sorgt bei Flugpassagieren für Unwohlsein – doch für Anwohnende bringt sie Ruhe. Genau das könnte sich nun ändern. Ein brennender Lkw mit Elektroautos hat am Montagnachmittag zu einer Sperrung der A10 Richtung Werder geführt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch die Ursache des Feuers ist noch unklar. Eigentlich sollen Windräder ab 2025 nur noch leuchten, wenn sich ein Flugzeug oder Hubschrauber nähert. Im Video erklären wir, wie das funktioniert. Und warum die neue Regel bei vielen Windrädern noch nicht umgesetzt ist. Autonomes Fahren – kann das in Berlin funktionieren? Unsere Host Mara ist auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel unterwegs und besucht verschiedene Unternehmen, die selbstfahrende Busse und Autos erforschen. US-Elektroauto-Hersteller Tesla galt lange Zeit als Vorreiter des grünen Individualverkehrs. Doch dieses Image schwindet zunehmend - nach dem politischen Engagement von Besitze





