Aktuelle Nachrichten aus dem Norden

Die Region Norddeutschland ist in den letzten Tagen von verschiedenen Nachrichten geprägt worden. Einige der wichtigsten Ereignisse sind der Fund von Kokain in Wilhelmshaven, die Ausbildungskosten in der Pflege, die steigende Armut in Deutschland, die Konzerte von Linkin Park in Hamburg und die Olympia-Bewerbung der Stadt.

Die Nachrichten für den Norden: Kokainfund in Wilhelmshaven / Azubi-Baustelle im Emsland / Ehrenamtliche sanieren Schul-Schiff. Anbindung des Fehmarn-Belt Tunnel wird teurer / Kokain-Fund in Wilhelmshaven / Ausbildungskosten in der Pflege.

Die Nachrichten für den Norden: Armut im Norden / Geigen in Flensburg gestohlen / Oldenburg bekommt neues Stadion. Die Nachrichten für den Norden: Armut in Deutschland steigt / Kieler Forschungszentrum rettet US-Forschungsdaten. Die Nachrichten für den Norden: Jeder Sechste in Deutschland von Armut betroffen / Linkin Park gibt Konzert in Hamburger Volksparkstadion. Die Nachrichten für den Norden: Pendlern aus Lüneburg droht Verkehrschaos / Kieler Forschungszentrum rettet Forschungsdaten vor Löschung.

Die Nachrichten für den Norden: Milchviehhalter fordern 55 Cent pro Liter Milch / Hamburgs Olympia-Bewerbung ist gescheitert. Die Nachrichten für den Norden: Hamburger und Hamburgerinnen stimmen gegen Olympia-Bewerbung / Ohne Führerschein Auto fahren - auf dem Verkehrsübungsplatz. Die Nachrichten für den Norden: In Mecklenburg-Vorpommern werden immer weniger Kinder geboren / Hamburger stimmen gegen Olympia-Bewerbung. Die Nachrichten für den Norden: Hamburger und Hamburgerinnen stimmen gegen Olympia-Bewerbung / Zu Besuch auf dem Verkehrsübungsplatz





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