Aktuelle Ereignisse aus dem Norden, darunter Polizeieinsätze, Fußball-Siege und Börsen-Hype.

Die Nachrichten aus dem Norden: Polizist in Göttingen angeschossen, 16-Jähriger auf der Flucht. Das DFB-Team hat einen wichtigen Sieg errungen, während der bundesweite Veteranentag stattfand.

Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist nun freigegeben, und das DFB-Team hat einen beeindruckenden Auftritt bei der WM gezeigt. Langzeitdünger aus Schafwolle hat ein neues Potenzial eröffnet. Der Buckelwal ist ein interessantes Thema, und die letzten Ortungsdaten haben einige Fragen aufgeworfen. Der Eintritt auf der Elbphilharmonie-Plaza soll bald fünf Euro betragen.

SpaceX geht an die Börse, und es gibt ein Konflikt um Metallsplitter auf der Ironman-Strecke. Eine Übung für die Offshore-Rettungskette hat stattgefunden, und der Hamburger Flughafen wurde gesperrt. Der Anne-Frank-Tag wurde an Schulen begangen, und das DFB-Team wurde besucht. Eine Orakel-Ziege aus Ostfriesland ist im Einsatz bei der Fußball-WM, und der Gesundheitsminister hat Widerstand gegen die Reformpläne angekündigt.

SpaceX geht an die Börse, und die Ziegen-Orakel sind zum WM-Auftakt im Einsatz. Fußball-Fans befinden sich zwischen Begeisterung und Boykott, und ein Hitze-Aktionsplan wurde aufgelegt. Die Justizminister beraten über das Sexualstrafrecht, und das WM-Orakel ist mit einer Ziege besetzt. Fußball-Fans befinden sich zwischen Sport und Populismus, und es gibt einen Kindesmissbrauch in einem Segel-Verein.

Der Börsen-Hype um SpaceX ist groß, und Arbeitgeber und Gewerkschaften sind im Kanzleramt zu Gast. Die Gesundheitsreform wird mit Protesten in Hannover begleitet





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